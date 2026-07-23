Köksansvarig till DET Café Heltid
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2026-07-23
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DET Café söker nu en engagerad och ansvarstagande köksansvarig på heltid. Vi söker dig som har ett stort intresse för matlagning, är välorganiserad och trivs med att arbeta i ett högt tempo tillsammans med ett positivt team. Tjänsten är tillgänglig från SeptemberPubliceringsdatum2026-07-23Om tjänsten
Som köksansvarig har du det övergripande ansvaret för den dagliga verksamheten i köket. Du säkerställer att maten håller hög kvalitet och att köket fungerar effektivt och enligt gällande hygienkrav.Dina arbetsuppgifter
Planera och tillaga mat, veckans lunch
Ansvara för beställning av varor och lagerhållning.
Säkerställa god livsmedelshygien och egenkontroll.
Leda och samordna det dagliga arbetet i köket och bidra till en god arbetsmiljö.
Bidra till utveckling av menyer och rutiner.
Samarbeta med övrig personal för att ge gästerna bästa möjliga service.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete i kök, gärna från café, restaurang eller storkök.
Har god organisationsförmåga och kan arbeta självständigt.
Är ansvarstagande, flexibel och lösningsorienterad.
Trivs med att arbeta i ett högt tempo utan att tumma på kvaliteten.
Har god samarbetsförmåga och ett positivt bemötande.
Vi erbjuder
En tillsvidareanställning på heltid.
Ett varierande arbete med stort eget ansvar.
Ett engagerat och trevligt arbetslag.
Möjlighet att utvecklas och påverka caféets matutbud.Så ansöker du
Välkommen att skicka in ditt CV och ett personligt brev. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att välkomna dig till teamet på DET Café! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29
E-post: detcafe.jobb@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DET café AB
(org.nr 559479-3043)
Stadshustorget 1 (visa karta
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981 30 KIRUNA Jobbnummer
10009672