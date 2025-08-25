Köksansvarig till Bistro Bestick City

Björn Fischer Restaurang AB / Kockjobb / Stockholm
2025-08-25


Vill du arbeta med att utveckla smaker som förenar det thailändska och nordiska köket? Bistro Bestick City söker nu en köksansvarig som vill vara med och leda vår köksverksamhet i hjärtat av staden.

Om rollen

Som köksansvarig hos oss kommer du att ha det övergripande ansvaret för köksdriften. Du arbetar med att planera menyer, kvalitetssäkra maten, leda personal och se till att köket håller en hög standard i både smak och hygien. Du bidrar aktivt till att utveckla vår matfilosofi och skapa rätter som kombinerar modern thailändsk matlagning med nordiska råvaror och tekniker.

Anställningsform

Tillsvidareanställning (heltid)

Publiceringsdatum
2025-08-25

Ersättning
Fast månadslön

Arbetsplats

Bistro Bestick City
Adress: Bryggargatan 8.

Ansvarsområden/Arbetsuppgifter

• Övergripande ansvar för kökets drift och planering
• Utveckla menyer med fokus på modern thailändsk och nordisk fusion
• Leda och inspirera köksteamet
• Säkerställa livsmedelshygien och kvalitetsstandarder
• Samarbeta med restaurangledningen i inköp och schemaläggning

Kvalifikationer
• Gedigen kunskap inom det thailändska/kontinentala köket
• Förmåga att tillämpa thailändska tekniker i nordisk matlagning
• Goda ledaregenskaper och erfarenhet av att leda köksteam
• Språkkrav: Engelska (obligatoriskt)

Meriterande

• Dokumenterad erfarenhet som kökschef eller köksansvarig
• Du talar thailändska
• Yrkesutbildning inom gastronomi eller liknande
• Erfarenhet av fusionmat eller konceptutveckling

Om företaget
Bistro Bestick City är en växande restaurangverksamhet i centrala Stockholm som fokuserar på att skapa unika smakupplevelser genom att förena det thailändska kökets djup med nordisk elegans. Vi arbetar för en inkluderande och inspirerande arbetsmiljö där kvalitet och kreativitet står i centrum.

Vill du bli en del av vårt köksteam och ta nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08
mail
E-post: info@bistrobestick.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Björn Fischer Restaurang AB (org.nr 556898-4123)
Bryggargatan 8 (visa karta)
111 21  STOCKHOLM

Arbetsplats
Bistro Bestick

Jobbnummer
9474817

