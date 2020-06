Köksansvarig - Karlstads kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen - Kockjobb i Karlstad

Karlstads kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen / Kockjobb / Karlstad2020-06-17Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt.Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om hållbar tillväxt och god livskvalitet. Kom och väx med oss!Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, grundsärskolor, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.Vill du ingå i ett team där utveckling av klimatsmart mat och ett hälsosammare utbud i våra skolrestauranger står i fokus?Som köksansvarig i vår verksamhet blir du en viktig del av ett team bestående av både köksansvarig, kockar och biträden. Lagarbete är en av våra nycklar till framgång och vi gör dagligen jobbet tillsammans.I köket på Norrstrandsskolan tillagas totalt ca 800 portioner per dag. Köket serverar också mellanmål. Maten lagas mestadels från grunden och av bra råvaror. I köket jobbar 5 personer.2020-06-17Huvudsakliga arbetsuppgifterFörbereda, servera och presentera klimatsmarta luncher.Utföra alla i kök och restaurang förekommande arbetsuppgifter.Utveckla och erbjuda förstklassiga luncher, ett attraktivt salladsutbud och mellanmål.BeställningarVikarieanskaffningMenyplaneringEgenkontrollAktivt bidra till verksamhetens kvalitetsutveckling.Aktivt arbeta mot verksamhetens mål och resultat.Kockutbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren finner likvärdigMångårig erfarenhet av matlagningErfarenhet av serviceyrkenErfarenhet av egenkontrollsystemDatakunskapKreativ och servicemedveten, inse och förstå vikten av att ständigt vara i utveckling. Som köksansvarig i vårt team är du flexibel, initiativrik och har en förmåga att inspirera andra. Du har ett positivt förhållningssätt mot gäster och kollegor och förstår att ditt engagemang har avgörande betydelse för våra gäster, deras matupplevelse och vår utveckling. Du har förmåga att bygga relationer såväl internt som externt.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrigt meriterandeKunskaper om vegetarisk mat och smaksäker.Erfarenhet från restaurangkök i privata sektorn.Goda kunskaper inom specialkost.Erfarenhet av kostdataprogram.Någon form av budgetansvar/arbete samt erfarenhet av att leda ett kök.ÖVRIGTFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2020-08-10 Eller efter överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-06-26Karlstads kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen5268799