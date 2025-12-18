Köks- och serveringspersonal på Ersk-Mats
2025-12-18
I Nordanstigs kommun är vi 700 kollegor inom övre 200 yrken som varje dag jobbar med samma fokus - att finnas till för våra invånare, företag och besökare.
Vi är alla en viktig del av helheten och vill vara en kommun med stolta medarbetare och kommuninvånare.
I Hassela ligger Ersk-Matsgården, är en gård från mitten av 1800-talet. På gården kan besökare promenera bland femtontal gamla byggnaderna och upplev känslan från förr, fika på gårdstunet och lyssna på guider som berättar om människorna och livet på gården för länge sedan. En verksamhet som kommunala enheten Kultur & Fritid driver sedan 2018. En härlig och levande arbetsplats med både människor och djur där det alltid händer något roligt.
Ditt uppdrag
Nu söker vi två personer till köket och serveringen som finns på Ersk-Matsgården. Arbetet är förlagt under sommarsäsongen de dagar som gården är öppen för besökare och vid särskilda arrangemang utöver gårdens öppettider. Du kommer ingå i ett arbetslag av serveringspersonal, guider, vaktmästare med flera.
Har du ett intresse och en vilja att lära om "gammelmaten" som tillagas och serveras på Ersk-Mats, arbeta på en historisk gård med gamla byggnader samt känner att detta är en lämplig utmaning för dig så ser vi fram emot att höra av dig.
Tjänstens omfattning
Anställningen startar den 29 juni till den 10 augusti. Du kommer jobba måndag till fredag med varierande arbetstider enligt schema.Kvalifikationer
Du ska ha utbildning eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant. Du uttrycker dig väl i svenska både i tal och skrift. Du innehar B-körkort.
Meriterande
Det är meriterande om du tidigare arbetslivserfarenhet från café eller restaurang. Dina personliga egenskaper
Du är serviceinriktad och kan med lätthet bemöta olika personligheter på ett sätt som får alla att trivas. Du har förmågan att lyssna samt visa empati och respekt.
Du har förmågan att planera och organisera ditt arbete. Vidare har du lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter.Övrig information
Vi eftersträvar en jämn könsfördelning i våra verksamheter. Urval och intervjuer kan ske löpande.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryterings ansvariga som står i annonsen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Nordanstig Naturligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar
Nordanstigs kommun ligger i norra Hälsingland nära Sveriges mittpunkt mellan Hudiksvall och Sundsvall. Kommunen sträcker sig från kusten med sandstränder och natursköna öar, till inlandets stora skogar med känsla av vildmark och möjlighet till både fiske och alpin skidåkning. Vi har prisvärda boenden både på landsbygden och i våra många små samhällen. Vårt rika kultur- och föreningsliv engagerar många av våra cirka 9500 invånare.
