Köks- och restaurangmedarbetare
Jaroslav's Rökeri i Hofors AB / Restaurangbiträdesjobb / Hofors Visa alla restaurangbiträdesjobb i Hofors
2026-04-15
, Ovanåker
, Sandviken
, Hedemora
, Falun
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jaroslav's Rökeri i Hofors AB i Hofors
Köks- och restaurangmedarbetare till Jaroslavs Rökeri i Hofors
Vi söker nu en medarbetare till vårt team på Jaroslavs Rökeri i Hofors. Hos oss kombineras småskalig livsmedelsproduktion med restaurangverksamhet, och vi söker dig som vill arbeta brett med både kök och servering.Publiceringsdatum2026-04-15Dina arbetsuppgifter
Hålla rent och ordning i köket
Hjälpa till med förberedelse och tillagning av mat
Assistera vid produktion av köttprodukter (t.ex. korv och rökt kött)
Servering och arbete i restaurangen
Disk och allmän kökshjälp
Arbetsmiljö:
Arbetet sker i en mindre livsmedelsverksamhet med både produktion och servering. Den anställde arbetar i kök där kött hanteras samt i restaurangdelen med kundkontakt.
Arbetet är praktiskt och varierande, med både självständiga uppgifter och arbete i team. Tempot kan vara högt under vissa perioder, särskilt vid lunch- och middagstid.
Arbetet innebär stående arbete. Noggrannhet, hygien och ansvarstagande är viktigt.Kvalifikationer
Den sökande ska vara ansvarstagande, noggrann och kunna arbeta i team
Den sökande ska vara flexibel och beredd att arbeta i ett högt tempo
Den sökande ska ha kunskaper i ryska eller ukrainska
Den sökande ska ha kunskap om ukrainsk och slavisk matlagning
Erfarenhet är inget krav, men erfarenhet inom restaurang, servering, städning eller arbete med kött är meriterande.
Vi lär upp på plats och söker en person som vill utvecklas tillsammans med oss.Så ansöker du
Skicka din ansökan eller kom förbi oss i butiken. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: jaroslavsrokeri@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jaroslav's Rökeri i Hofors AB
(org.nr 559526-8607)
Faluvägen 11A (visa karta
)
813 34 HOFORS Kontakt
Tatiana Vrublevska tanitakurd@gmail.com 0737770913 Jobbnummer
9856034