Kökmästare till Hornsgatan kvarterskrog
2025-12-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
På Hornsgatan Kvarterskrog & Barservering är du välkommen när du vill, hur du vill - uppsluppen i en bågformad soffa under en stimmig middag med en krispig råraka och en flaska chablis.
Eller kanske smuttandes på ett glas cava i baren sent en eftermiddag, förtrollad av vajande kanariepalmer innan de första raderna till en ny roman landar på tangenterna.
Hornsgatan kvarterskrog söker köksmästare!
Julen är här och vi söker nu en köksmästare till vår kvarterskrog på Hornsgatan.
Vill du ta chansen att ta över rollen som köksmästare på en varm och levande kvarterskrog - då är det kanske dig vi söker?
Om kvarterskrogen
Hos oss är du alltid välkommen - när du vill och hur du vill.
Sitt ner i en bågformad soffa under en stimmig middag med en krispig råraka och en flaska chablis, eller ta ett glas cava i baren en sen eftermiddag medan du låter tankarna vandra.
På menyn finns smaker från:
Det klassiska köket
Lantköket
Modern husman
Södra Europas enkla och igenkännande mattraditioner
Vi erbjuder en helhetsupplevelse i en trivsam miljö, med prestigelös service, en stor meny och hjärtlig atmosfär
Kort fakta
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse
Lönetyp: Fast månadslön
Om jobbet
Vi söker en erfaren och enngagerad köksmästare med goda ledaregenskaper. I rollen som köksmästare kommer du att leda köket och säkerställa att teamet levererar matupplevelser av hög kvalitet.
Vi söker dig som:
Tar ansvar och är lösningsorienterad
Är lyhörd för både gäster och kollegor
Brinner för mat och dryck
Kommunicerar tydligt
Trivs med att coacha och utveckla ditt team
Arbetstiderna varierar (kvällar, helger och luncher), och du blir en del av restaurangens driftgrupp tillsammans med restaurangchef och barchef.
Sammanfattning av rollen
Driva, utveckla och ansvara för köket som helhet
Arbeta mot uppsatta mål, plan och budget
Trivas i kökets tempo och service
Viktiga funktioner
Säkerställa service- och kvalitetsnivå
Utveckla rutiner och arbetssätt
Rekrytera och leda köksteamet
Administrativt arbete (schema, kalkylering m.m.)
Löpande ekonomisk rapportering
Övrigt
Meriterande kunskaper:
Officepaketet
Personalkollen
Bazaro
Ancon
Ansökan
Välkommen med din ansök via länken.
Vi tar ej emot ansökningar via e-post.
