Kökmästare till Hornsgatan kvarterskrog

Cheffle AB / Kockjobb / Stockholm
2025-12-11


På Hornsgatan Kvarterskrog & Barservering är du välkommen när du vill, hur du vill - uppsluppen i en bågformad soffa under en stimmig middag med en krispig råraka och en flaska chablis.

Eller kanske smuttandes på ett glas cava i baren sent en eftermiddag, förtrollad av vajande kanariepalmer innan de första raderna till en ny roman landar på tangenterna.

Hornsgatan kvarterskrog söker köksmästare!

Julen är här och vi söker nu en köksmästare till vår kvarterskrog på Hornsgatan.
Vill du ta chansen att ta över rollen som köksmästare på en varm och levande kvarterskrog - då är det kanske dig vi söker?

Om kvarterskrogen

Hos oss är du alltid välkommen - när du vill och hur du vill.
Sitt ner i en bågformad soffa under en stimmig middag med en krispig råraka och en flaska chablis, eller ta ett glas cava i baren en sen eftermiddag medan du låter tankarna vandra.

På menyn finns smaker från:

Det klassiska köket

Lantköket

Modern husman

Södra Europas enkla och igenkännande mattraditioner

Vi erbjuder en helhetsupplevelse i en trivsam miljö, med prestigelös service, en stor meny och hjärtlig atmosfär

Kort fakta

Omfattning: Heltid

Varaktighet: Tillsvidare

Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning

Tillträde: Enligt överenskommelse

Lön: Enligt överenskommelse

Lönetyp: Fast månadslön

Om jobbet

Vi söker en erfaren och enngagerad köksmästare med goda ledaregenskaper. I rollen som köksmästare kommer du att leda köket och säkerställa att teamet levererar matupplevelser av hög kvalitet.

Vi söker dig som:

Tar ansvar och är lösningsorienterad

Är lyhörd för både gäster och kollegor

Brinner för mat och dryck

Kommunicerar tydligt

Trivs med att coacha och utveckla ditt team

Arbetstiderna varierar (kvällar, helger och luncher), och du blir en del av restaurangens driftgrupp tillsammans med restaurangchef och barchef.

Sammanfattning av rollen

Driva, utveckla och ansvara för köket som helhet

Arbeta mot uppsatta mål, plan och budget

Trivas i kökets tempo och service

Viktiga funktioner

Säkerställa service- och kvalitetsnivå

Utveckla rutiner och arbetssätt

Rekrytera och leda köksteamet

Administrativt arbete (schema, kalkylering m.m.)

Löpande ekonomisk rapportering

Övrigt

Meriterande kunskaper:

Officepaketet

Personalkollen

Bazaro

Ancon

Ansökan

Välkommen med din ansök via länken.

Vi tar ej emot ansökningar via e-post.

5 års erfarenhet eller mer

Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Cheffle AB (org.nr 559139-5024)

Arbetsplats
Hornsgatan Kvarterskrog & Barservering

Jobbnummer
9640216

