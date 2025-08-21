Kokerska till förskolan Vingen

Råslätts Församlingsgemenskap / Kockjobb / Jönköping
2025-08-21


Visa alla kockjobb i Jönköping, Aneby, Habo, Mullsjö, Vaggeryd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Råslätts Församlingsgemenskap i Jönköping

Kokerska till förskolan Vingen
Förskolan Vingen söker en kokerska på 70 % under perioden 1 januari - 3 juli 2026, med möjlighet till förlängning.
Vingen är en kristen förskola med två avdelningar och totalt 30 barn. Förskolan ligger i det mångkulturella området Råslätt i Jönköping och har Råslätts församlingsgemenskap som huvudman. Hos oss är måltiderna en viktig och naturlig del av barnens vardag. I vårt tillagningskök lagas all mat på plats - vilket skapar både goda dofter och matglädje i verksamheten.

Publiceringsdatum
2025-08-21

Dina arbetsuppgifter
Tillaga och servera frukost, lunch och mellanmål.
Planera och ansvara för en varierad och näringsrik matsedel.
Tillgodose behov av specialkost och allergier.
Göra beställningar och inköp av livsmedel inom tilldelad budget.
Sköta disk, städning av köket samt egenkontroll.

Kvalifikationer
Utbildad kokerska med dokumenterad erfarenhet.
Kunskap inom livsmedelshygien, specialkost och egenkontroll.
Goda datakunskaper för beställningar.
God svenska i tal och skrift.
Erfarenhet av arbete i förskolemiljö är meriterande.

Vi söker dig som är noggrann, flexibel, ansvarstagande och positiv, och som vill bidra till en varm och trivsam miljö för både barn och vuxna.

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev senast 21 september
Vi undanber oss vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: rektor@vingen.nu

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Råslätts Församlingsgemenskap
Havsörnsgatan 125-127 (visa karta)
556 11  JÖNKÖPING

Arbetsplats
Förskolan Vingen

Kontakt
Pernilla Lobsien
rektor@vingen.nu
036-3311463

Jobbnummer
9468747

Prenumerera på jobb från Råslätts Församlingsgemenskap

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Råslätts Församlingsgemenskap: