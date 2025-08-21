Kokerska till förskolan Vingen
Råslätts Församlingsgemenskap / Kockjobb / Jönköping Visa alla kockjobb i Jönköping
2025-08-21
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Råslätts Församlingsgemenskap i Jönköping
Kokerska till förskolan Vingen
Förskolan Vingen söker en kokerska på 70 % under perioden 1 januari - 3 juli 2026, med möjlighet till förlängning.
Vingen är en kristen förskola med två avdelningar och totalt 30 barn. Förskolan ligger i det mångkulturella området Råslätt i Jönköping och har Råslätts församlingsgemenskap som huvudman. Hos oss är måltiderna en viktig och naturlig del av barnens vardag. I vårt tillagningskök lagas all mat på plats - vilket skapar både goda dofter och matglädje i verksamheten.Publiceringsdatum2025-08-21Dina arbetsuppgifter
Tillaga och servera frukost, lunch och mellanmål.
Planera och ansvara för en varierad och näringsrik matsedel.
Tillgodose behov av specialkost och allergier.
Göra beställningar och inköp av livsmedel inom tilldelad budget.
Sköta disk, städning av köket samt egenkontroll.Kvalifikationer
Utbildad kokerska med dokumenterad erfarenhet.
Kunskap inom livsmedelshygien, specialkost och egenkontroll.
Goda datakunskaper för beställningar.
God svenska i tal och skrift.
Erfarenhet av arbete i förskolemiljö är meriterande.
Vi söker dig som är noggrann, flexibel, ansvarstagande och positiv, och som vill bidra till en varm och trivsam miljö för både barn och vuxna.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev senast 21 september
Vi undanber oss vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: rektor@vingen.nu Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Råslätts Församlingsgemenskap
Havsörnsgatan 125-127 (visa karta
)
556 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Förskolan Vingen Kontakt
Pernilla Lobsien rektor@vingen.nu 036-3311463 Jobbnummer
9468747