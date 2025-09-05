Kokerska/kock till Finjagården
2025-09-05
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Finjagården AB i Hässleholm
Finjagården erbjuder småskalig och högspecialiserad behandling för vuxna personer med personlighetsproblematik, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, depression, missbruk, självskadebeteende, ångest, OCD, ätstörning och trauma. Vi utför även psykiatriska utredningar. Med strukturerade behandlingsmetoder som DBT, KBT och PE kompletterad med ett kvalitetssystem, säkerställs dokumenterade behandlingsresultat.
Vi söker Dig som är engagerad, kreativ och kan ta ansvar. Du behöver ha förmåga att samarbeta och ha sinne för noggrannhet och struktur. Viktigt att du är lyhörd och har lätt att lära dig nya saker. Du erbjuds arbeta i ett team som har ett stort engagemang och hög kompetens. Du måste ha fyllt 18 år. Erfarenhet av arbete i kök är meriterande.
I arbetsuppgifterna ingår att förbereda inför frukost, lunch, fika och kvällsmat samt efterarbetet som disk och städ. All mat lagas från grunden och vi har ett kök med mycket specialkost. Du behöver ha grundläggande kännedom om kost och livsmedel samt vara mycket stresstålig och problemlösningsfokuserad. Du behöver vara snabb och kreativ, vi går mycket på den personliga lämpligheten vid en anställning. Du som person behöver ha en välutvecklad socialkompetens, vara öppen för feedback och ha lätt för att lära dig nya saker.
Du erbjuds att arbeta tillsammans med ett positivt, kreativt och glatt gäng som lägger sin själ i maten och som anser att "En måltid är så mycket mer än mat". Finjagården ligger i en vacker och lantlig miljö med mycket nära till naturen.
Rekryteringen sker kontinuerligt så vänta inte med att skicka in din ansökan. CV och personligt brev är ett krav för att ansökan ska hanteras.
Arbetstiderna är förlagda dagtid mån-fre samt helger.
All rekrytering sker via mail till: rekrytering@finjagarden.se
Märk din ansökan med KÖK Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: rekrytering@finjagarden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KÖK TIMVIKARIE".
(org.nr 556405-1950), http://www.finjagarden.se
281 93 FINJA Körkort
Finjagården Kontakt
Enhetschef
Tony Duvald tony.duvald@finjagarden.se Jobbnummer
9495774