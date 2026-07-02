Kökbiträde
Beredskapslyftet Ideell Förening / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2026-07-02
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Connecting Jobs, som drivs av den ideella organisationen Beredskapslyftet, hjälper nyanlända att ta sina första steg in på den svenska arbetsmarknaden – samtidigt som företag får tillgång till ny talang.
Vår kund är en privatägd restaurangverksamhet i Stockholm. Företaget söker nu ett köksbiträde som kan stötta det dagliga arbetet i köket och bidra till att matförberedelser, service, städning och köksrutiner fungerar på ett smidigt sätt. Rollen passar en ansvarstagande och praktiskt lagd person som trivs med praktiskt arbete, kan följa instruktioner och är redo att arbeta i en restaurangmiljö med högt tempo.
Detta är en bra möjlighet för en kandidat som vill få svensk arbetslivserfarenhet i ett professionellt kök och bli en del av ett mindre team där pålitlighet, hygien och positiv inställning är viktigt.
Plats:Johanneshov, Stockholm, Sverige
Vi söker: Köksbiträde / Kitchen Assistant
Arbetsuppgifter:• Förbereda råvaror, till exempel tvätta, skala, skära och portionera mat• Arbeta med köttprodukter, inklusive styckning, förberedelse och säker hantering av kött• Assistera kockar och övrig kökspersonal vid matförberedelser och service• Utföra enklare matlagning och uppläggning enligt instruktioner• Diska porslin, köksredskap och utrustning samt hålla diskstationen organiserad• Rengöra arbetsytor, köksutrustning och lokaler enligt hygienrutiner
Krav:• Tidigare erfarenhet från kök, restaurang, livsmedelsproduktion, catering eller liknande praktiskt arbete är meriterande• Beredskap att arbeta med köttprodukter, inklusive förberedelse och styckning av kött• Förmåga att följa instruktioner och arbeta enligt kökets rutiner• Grundläggande förståelse för hygien, renlighet och livsmedelssäkerhet• Förmåga att arbeta i ett högt tempo• Ansvarsfull, punktlig och noggrann inställning till arbetet• Svenska på samtalsnivå; ukrainska är meriterande• Du ska vara beredd att arbeta till kl. 22.00 eller 23.00 på kvällen, 5 dagar i veckan
Din profil:• Praktisk och handlingskraftig• Noggrann med hygien, städning och livsmedelshantering• Kan följa instruktioner och arbetsplatsens rutiner• Flexibel och redo att stötta teamet där det behövs• Bekväm med att utföra olika arbetsuppgifter i köket• Positiv inställning och vilja att lära sig
Arbetsgivaren erbjuder:• Heltidsjobb med möjlighet till långsiktigt kontrakt; du ska vara beredd att arbeta även på helger. Två lediga dagar per vecka• Möjlighet att utveckla färdigheter inom kök och matförberedelse• Stöttande arbetsmiljö• Möjlighet att bli en del av ett professionellt restaurangteam
Viktigt:Denna tjänst är en del av ett projekt som medfinansieras av Europeiska unionen genom Asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF. Projektet syftar till att stödja tredjelandsmedborgare i deras integration på den svenska arbetsmarknaden. Deltagarna har uppehållstillstånd i Sverige men har inte svenskt medborgarskap eller EU/EES-medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Beredskapslyftet Ideell Förening
Olof Palmes Gata (visa karta
)
134 00 STOCKHOLM Arbetsplats
Beredskapslyftet Kontakt
Beredskapslyftet - info@beredskapslyftet.se Jobbnummer
9989401