Kökbiträdare
Kazoku Luleå AB / Restaurangbiträdesjobb / Luleå Visa alla restaurangbiträdesjobb i Luleå
2026-07-21
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Hej!
Kazoku Sushi i Luleå söker nya medarbetare!
Vi söker just nu:
🍣 Sushiassistent (80 %)
🍽️ Diskare
👨🍳 Köksbiträde
Sushiassistent – 80 %
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete i restaurangkök (erfarenhet av sushi är meriterande).
Är snabb, noggrann och ansvarstagande.
Har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i ett högt tempo.
Diskare & Köksbiträde
Vi erbjuder en tjänst på minst 70 % (28 timmar per vecka).
Vi söker dig som:
Är arbetsvillig och pålitlig.
Kan arbeta i ett högt tempo.
Är ansvarstagande och trivs med att arbeta i team.
Låter det intressant?
Skicka din ansökan och CV till:
📧 kazoku.lulea@gmail.com
Vi ser fram emot att höra från dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
E-post: kazoku.lulea@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kazoku Luleå AB
(org.nr 556978-5818) Arbetsplats
Kazoku Lulea AB Jobbnummer
10007951