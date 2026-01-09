Kök och fönstermontörer söker i Varberg
Vi söker noggranna och praktiskt lagda montörer till vårt team, med fokus på montering av kök och fönster. Du kommer arbeta utefter ritningar och instruktioner för att anpassa varje montering till projektets unika förutsättningar. Arbetsuppgifterna omfattar allt från installation av köksskåp och bänkskivor till montering och justering av fönster med hög precision.
Arbetstid:
Måndag till torsdag kl. 07:00-16:15
Fredag kl. 07:00-14:10
Start för tjänsten är omgående eller enligt överenskommelse.
Vem är du?
Är händig och har ett öga för detaljer. Och har erfarenhet av köks- eller fönstermontage, alternativt från bygg, snickeri eller liknande hantverksyrken. Att du är en lagspelare som trivs i en miljö med många kollegor.
• Har en praktisk utbildning eller är självlärd med dokumenterad vana av att jobba med händerna, gärna genom egna r-renoverings- eller byggprojekt.
• Trivs med fysiskt arbete och kan arbeta självständigt såväl som i team.
Vi ser att du som person är initiativtagande, ansvarstagande och har viljan att lära dig. Flexibilitet och anpassningsförmåga är också viktigt då rotation mellan olika arbetsuppgifter förväntas.
Om verksamheten
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
