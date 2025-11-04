Kockvikarier till kommunens kök
2025-11-04
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
Vill du laga mat som gör skillnad - och samtidigt få variation i vardagen? Är du kock i grunden, gillar att träffa nya människor och vill att ingen arbetsdag ska vara den andra lik? Då kan kockvikarie inom kommunen vara precis det du letar efter. Här får du använda dina kunskaper där de behövs som mest - samtidigt som du gör skillnad för både stora och små matgäster.
DIN ROLL
Som vikarie arbetar du i olika kök inom kommunen - ibland hoppar du in för att täcka upp vid frånvaro, ibland förstärker du vid hög belastning. Vissa dagar är du en del av ett härligt team, andra dagar ansvarar du för köket själv. Oavsett var du är, är din uppgift densamma: att laga mat från grunden med omtanke, kvalitet och smak i fokus.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som har kockutbildning eller erfarenhet från restaurang eller storkök. Du har koll på både varma och kalla rätter, specialkost och hygienrutiner - och är trygg i att hantera storköksmaskiner. Eftersom vi även jobbar digitalt är det bra om du känner dig bekväm med dator.
Men viktigast av allt: du är en flexibel, lösningsfokuserad och servicemedveten person som gillar att arbeta självständigt men också fungerar fint i team. Ingen dag är den andra lik - och det tycker du om!
För att klara jobbet behöver du goda kunskaper i svenska, B-körkort och tillgång till bil.
DIN NYA ARBETSPLATS
På kommunens måltidsavdelning serverar vi varje dag omkring 10 000 portioner mat till barn, elever, äldre och andra medborgare. Det är ett stort ansvar - men också en meningsfull uppgift. Här blir du en del av ett engagerat gäng som brinner för mat, människor och att få vardagen att fungera.
Som vikarie får du både frihet och variation i vardagen, och du blir en viktig del i att skapa måltider som gör skillnad - varje dag.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev svarar du på några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå (https://skelleftea.se/)
som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner (https://skelleftea.se/formaner)
och se lönestatistik (https://skelleftea.se/lonestatistik)
