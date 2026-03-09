Kocksteward Frej
2026-03-09
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
, Kalix
, Skellefteå
, Umeå
, Sundsvall
Sveriges vackraste arbetsplats söker en
KockstewardTill våra isbrytare
Isbrytarnas uppdrag
Isbrytarnas huvudsakliga uppdrag är att utföra isbrytarassistans men även andra arbetsuppgifter kan förekomma under den tid det inte råder isförhållanden, t.ex. farledsunderhåll, felavhjälpningar på Sjösäkerhetsanordningar mm.
Nu söker vi en kocksteward som vill bli en del av besättningen ombord - där god service, gott lagarbete och välplanerad måltidshantering är en självklar del av vardagen.Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
Som kocksteward ombord på isbrytare ansvarar du för intendenturen på fartyget vilket omfattar matlagning, proviant- och pentryinköp samt budget- och ekonomiuppföljning. Du ansvarar också för städning i vissa gemensamma utrymmen ombord.
Det är viktigt att du är flexibel och tillmötesgående till olika önskemål och behov i din matlagning, till exempel är det viktigt att du håller koll på allergier, överkänsligheter och specialkost i övrigt.
Du anställs på Sjöfartsverkets Rederi vilket innebär att du även kan komma att tjänstgöra på andra fartyg inom flottan. Din närmsta chef är befälhavaren ombord.
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen som Kocksteward krävs att du har:
Certifikat som fartygskock
Basic Safety certifikat enligt STCW Manila
Giltigt läkarintyg för sjöfolk, obegränsad fart.
Erfarenhet av att självständigt planera inköp och ekonomi
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av isbrytarverksamhet
Medical First Aid
Goda kunskaper inom näringslära och kostsammansättning
Erfarenhet av och intresse för att laga olika specialkost, som till exempel veganskt, vegetariskt, laktosfritt, glutenfritt
God organisationsförmåga
Du trivs i en fartygsmiljö där arbetet kräver både självständighet och förmåga att anpassa dig efter skiftande förutsättningar till sjöss. Som kocksteward ansvarar du för att leverera välplanerade och näringsriktiga måltider och du har god rutin på att hantera allergier, överkänsligheter och specialkost som en naturlig del av driften ombord.
Rollen innebär ett nära och dagligt samarbete med mässman där du är arbetsledare, vilket ställer krav på god kommunikationsförmåga, lyhördhet och ett professionellt bemötande även under tidspress eller vid förändrade förhållanden. Du arbetar strukturerat, håller ordning i byssa och förråd och ser det som självklart att upprätthålla hög hygienstandard enligt gällande maritima rutiner.
Du har ett serviceinriktat förhållningssätt och bidrar aktivt till en trivsam och välfungerande vardag för besättningen. Det förekommer att intendenturelever gör sin praktik ombord vilket innebär att du bidrar till att eleven får en bra praktik ombord.
Varför ska du välja Sjöfartsverket?
Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn. Vår arbetsmiljö är unik och vårt uppdrag är unikt - Sveriges vackraste arbetsplats. Vårt uppdrag är att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och regeringens beslut. Vår affärsidé är att erbjuda effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.
Sjöfartsverket erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att förena arbetsliv och privatliv. Vi har en tydlig identitet och ett starkt varumärke. Vi är en utvecklingsinriktad organisation och arbetar ständigt för att utveckla våra medarbetare samt för att upprätthålla våra nöjda kunder. Är vi rätt organisation för dig är det en självklarhet för dig att agera på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Vårt arbete utgår från den statliga värdegrunden, vi arbetar också aktivt för jämställdhet, mångfald och inkludering och ser det som en självklarhet att du delar vår uppfattning.
Hur och när?
Den här rekryteringen gäller en tillsvidareanställning som beräknas tillsättas i maj eller enligt överenskommelse.
Du arbetar enligt ett 1:1 system om 2 till 4 veckor.
Intervjuer kommer att hållas runt v. 17-18.
Sjöfartsverket kan komma att tillämpa sex månaders provanställning.
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Sjöfartsverket.
Tjänsten kan komma att kräva svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras innan erbjudande om anställning.
Upplysningar:
Personalplanerare Christine Bergius: 070-213 18 02 eller christine.bergius@sjofartsverket.se
Befälhavaren på Frej, 010-478 63 60 eller master@frej.sjofartsverket.se
eller
Intendentursamordnare Karl Herlin, 010-478 49 70 eller karl.herlin@sjofartsverket.se
Fackliga företrädare:
Saco-S Patrik Wikand, OFR/ST Carl Cremonese, Seko Ib Bergström, samtliga kan nås via vår växel 0771-630000. Så ansöker du
Registrera din ansökan, tillsammans med aktuellt sjötjänstutdrag från Transportstyrelsen för att styrka dina behörigheter och certifikat, senast den 31 mars 2026.
Diarienummer: 26-02112
Sjöfartsverket gör kontinuerliga och aktiva val kring exponering och rekryteringsstöd i varje rekrytering. Vi undanber oss därför direktkontakt av annonsförsäljare, bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
