Kockjobb i sommar och i höst.. - Four Service AB

Four Service AB / Optikerjobb / Stockholm2021-04-15Vi söker nu två självständiga kockar till våra kunder i Stockholm. Du bör även ha erfarenhet av ala carte som storkök/skola. Det är viktigt att du känner dig trygg med att arbeta självständigt men samtidigt har en god samarbetsförmåga.Nu inför sommaren så letar vi kockar, som kan och vill jobba både i Stockholm men kanske också i skärgården eller fjällen. Möjlighet till fast tjänst finns.Som bemanningskock gäller det att vara flexibel och anpassningsbar då ingen arbetsplats är den andra lik. Det gäller att ha en ödmjuk approach till ditt arbete då arbetsuppgifter kan variera från tillagning av frukost, lunch, middag, mellanmål, hantering av disk, rengöring av kök och utrustning. Med andra ord, vanliga arbetsuppgifter för en kock, men i olika kök. Det är viktigt att du har en bra fysik, det kan i bland vara tunga luft och stora kök att jobba i och som alltid, ett högt tempo.Du blir anställd av oss på Four Service, möjligghet till fast tjänst. Rullande schema.Du har:Dokumenterad utbildning från restaurangskola, lägst gymnasienivå - storhushållsutbildning eller motsvarande.Kunskaper i livsmedelslagstiftning, HACCP och specialkost.Du hanterar svenska flytande.Giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning.Körkort är ett krav, och bil är ett plusVi har mycket att erbjuda dig. Först och främst kan vi erbjuda stimulerande uppdrag hos våra restaurangkunder, vi jobbar mycket med att vidareutbilda alla våra kockar som vill lära sig nytt och spännande.Vi jobbar stenhårt på att DU ska trivas. Vi håller tät kontakt med alla medarbetare genom telefon, personalbrev och interna sidor på nätet. Gå gärna in på vår hemsida och läs mer om hur vi arbetar.Är du nyfiken och vill veta mer? Ring 08-578 578 00. Svarar vi inte? Lämna ett meddelande så ringer vi upp.Varmt välkommen med din ansökan!Varmt välkommen med din ansökan!!Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2021-04-15Fast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2021-05-15Four Service AB5693308