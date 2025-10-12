Kockeraka/kock, Förskolan Sparven, Våmhus
2025-10-12
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
Förskolan Sparven söker kokerska/kock för ett vikariat tom 2026-09-16
Arbetstid måndag-onsdag 5,5tim/dag
Tillagning av frukost och lunch samt därtill hörande arbetsuppgifter som tex. diskning och renhållning. Kännedom om korrekt livsmedelshantering nödvändig. Planering av matsedel och inköp av varor. Erfarenhet av arbete i kök är ett krav.
Tillträde snarast.
Vi behandlar inkommande ansökningar löpande för att snabbt kunna tillsätta tjänsten. Tveka därför inte att höra av dig snarast om du är intresserad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
E-post: susanne.sparven@telia.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kokerska/kock". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Våmhus Baptistförsamling
Kanonvägen 33 (visa karta
)
792 96 VÅMHUS Arbetsplats
Förskolan Sparven, Våmhus Baptistförsamling Kontakt
Orförande, styrelsen Förskolan Sparven
Susanne Pettersson susanne.sparven@telia.com 072-2355368 Jobbnummer
9552463