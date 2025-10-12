Kockeraka/kock, Förskolan Sparven, Våmhus

Våmhus Baptistförsamling / Kockjobb / Mora
2025-10-12


Förskolan Sparven söker kokerska/kock för ett vikariat tom 2026-09-16
Arbetstid måndag-onsdag 5,5tim/dag
Tillagning av frukost och lunch samt därtill hörande arbetsuppgifter som tex. diskning och renhållning. Kännedom om korrekt livsmedelshantering nödvändig. Planering av matsedel och inköp av varor. Erfarenhet av arbete i kök är ett krav.
Tillträde snarast.
Vi behandlar inkommande ansökningar löpande för att snabbt kunna tillsätta tjänsten. Tveka därför inte att höra av dig snarast om du är intresserad.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
E-post: susanne.sparven@telia.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kokerska/kock".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Våmhus Baptistförsamling
Kanonvägen 33 (visa karta)
792 96  VÅMHUS

Arbetsplats
Förskolan Sparven, Våmhus Baptistförsamling

Kontakt
Orförande, styrelsen Förskolan Sparven
Susanne Pettersson
susanne.sparven@telia.com
072-2355368

Jobbnummer
9552463

