Kockar till Restaurang La Gare, Stockholm
Ligula Hospitality Group AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-02-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ligula Hospitality Group AB i Stockholm
, Solna
, Botkyrka
, Sollentuna
, Södertälje
eller i hela Sverige
ProfilHotels Central lever verkligen upp till sitt namn. Det finns få hotell i Stockholm som har Centralstationen, med Arlanda Express och Flygbussarna, precis på andra sidan gatan. När du kliver innanför dörrarna lämnar du storstadens brus utanför. Här hittar du moderna, färgstarka rum med stark Stockholms-anknytning. I hotellet huserar även den franska bistron La Gare.
LE RELAIS DE LA GARE, STOCKHOLM
I anslutning till Central Hotel hittar du La Gare, vår franska bistro.
Vi ligger mitt i Stockholm City på Vasagatan.
La Gare går under temat Un hommage à L 'Entrecôte och har inspirerats av Paris som hyllar enkelheten i god mat och gott sällskap. La Gare är ett blygsamt krypin med vällagade, franska klassiker, samt en skrytsam dessertlista.
Vi söker nu kockar som med glädje, engagemang och flexibilitet vill vara med och ge våra gäster en härlig restaurangupplevelse.
Vi ser gärna att du tidigare jobbat med a la carte där du tar ansvar och arbetar självständigt. Du levererar service med en positiv och energisk inställning. Du är trygg med stark servicekänsla och gillar att jobba i ett högt tempo. Publiceringsdatum2026-02-21Dina arbetsuppgifter
Du assisterar vår köksmästare i det dagliga arbetet där du är med och säkerställer den bästa produkten genom fantastisk matlagning, öga för detaljer och hygien. Allt för att ge våra gäster en professionell och personlig upplevelse i en genuin och trevlig restaurangmiljö. Vidare är du flexibel och engagerad - i vårt team är det viktigt att se hotellet och restaurangen som ett och samma gäng. Vi ställer upp för varandra och hjälper till där det behövs. Kvalifikationer
Du behöver ha ett gott ordningssinne och vara stresstålig. Utbildning eller erfarenhet är ett krav. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska. Viktigt för oss är din inställning och glädje för yrket!
Vi söker två tjänster, 80% och 50%, för tillsvidareanställning där arbetstiden är förlagd både kvällstid och dagtid, vardag och helg. Vi följer gällande kollektivavtal, är en trygg och rättvis arbetsplats och ser alla medarbetare som värdefulla.
Välkommen med din ansökan!
Ligula Hospitality Group är moderbolag i en privatägd hotell- och restaurangkoncern i stark men långsiktig tillväxt. Vi äger, förvaltar och utvecklar välkända varumärken och koncept inom besöksnäringen och har sedan 2015 mer än fördubblat antalet hotell - med fortsatt expansion i fokus.
I dag består koncernen av 48 hotell i Sverige, Danmark och Tyskland som drivs under varumärkena ProfilHotels, Apartments by Ligula, Motel L, Good Morning Hotels och Collection by Ligula. Därutöver driver vi sex Best Western Plus-hotell genom avtal. Totalt sysselsätter vi cirka 800 årsanställda och omsätter över 1 500 MSEK.
Som arbetsgivare vill vi erbjuda trygga och schyssta villkor i en stabil organisation. Vi är anslutna till Visita genom kollektivavtal, vilket innebär ordnade arbetsvillkor, tjänstepension, försäkringar och andra viktiga förmåner.
Hos oss kombineras stabilitet och långsiktighet med möjligheten att utvecklas i en växande koncern. Vi strävar efter hållbara anställningar, tydliga strukturer och ett arbetsliv där du kan känna trygghet både idag och inför framtiden. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/32". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ligula Hospitality Group AB
(org.nr 556792-6497) Arbetsplats
Profilevents AB, Profilhotels Central Jobbnummer
9756111