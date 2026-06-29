Kockar till MatOmsorg
Helsingborgs kommun / Kockjobb / Helsingborg Visa alla kockjobb i Helsingborg
2026-06-29
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Vill du laga mat som gör skillnad? Hos oss får du jobba i ett härligt team och laga måltider som förgyller vardagen för våra kunder. Om du är ansvarstagande och gillar variation så är det här jobbet för dig!
Om arbetsplatsen
MatOmsorg, vård- och omsorgsförvaltningens måltidsorganisation, levererar mat och måltider till våra verksamheter - 365 dagar om året! Vi är 50 personer som jobbar på fyra tillagningskök, ett kontor och stadens vårdboende. Vi arbetar mot det målet att erbjuda måltider som höjer livskvaliteten och ger vardagen hos våra kunder guldkant.
Vi söker tre kockar för olika uppdrag: en till vårt tillagningskök på Kungshult, en för produktion av dygnskassen och en med visst arbetsledande ansvar till vårt tillagningskök på Kungshult.
Vad vi erbjuder
Vi välkomnar dig till ett gäng som trivs med att ta ansvar, tar stolthet i att leverera hög och jämn kvalitet och som tycker det är självklart att sätta gästen i fokus – och som dessutom är trevliga! Vår arbetsplats är rökfri och hälsomedveten och du får ett friskvårdsbidrag på 3000 kr per år.Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Kock
Du ingår i ett arbetslag bestående av bland annat kockar, måltidsutvecklare och måltidsvärdar som tillsammans levererar ungefär 2700 måltider om dagen. Arbetet i köket leds av den köksansvarige och arbetsuppgifterna kan variera mellan stora grytan, specialkosten eller den konsistensanpassade kosten. Utöver detta ingår alla andra typer av arbetsuppgifter som utförs i köket, exempelvis packning, portionering, städ och disk. I tjänsten ingår helgtjänstgöring.
Dygnskassen
Du arbetar med att producera dygnskassen, som är en viktig del i arbetet med att förebygga undernäring hos våra kunder i ordinärt boende. Varje dygnskasse innehåller tre näringsriktiga huvudmåltider och tre mellanmål per dag. Leverans sker kyld två gånger per vecka för att säkerställa god kvalitet och livsmedelssäkerhet. Arbete sker vardagar, dagtid.
Arbetsledande roll
Varannan helg ansvarar du för att samordna arbetet i köket. Uppdraget innebär att planera och fördela arbetsuppgifter, följa upp att rutiner efterlevs och vara ett stöd för kollegorna under arbetspasset. Arbetsledaransvaret är begränsat till helgtjänstgöringen och kombineras med ordinarie arbetsuppgifter i produktionen övriga arbetsdagar.Kvalifikationer
Du som söker ska vara utbildad kock med bred kunskap, gärna med några års erfarenhet från både den privata och offentliga sidan. Då den gröna omställningen är ett fokusområde vill att du har ett intresse för kopplingen mellan mat, klimat och livsmedel.
Du behöver ha god förmåga att kommunicera väl i tal och skrift, grundläggande IT-kunskaper samt erfarenhet av arbete med konsistensanpassade måltider och specialkost.
För tjänsten med ansvar för dygnskassen krävs det att du har goda IT-kunskaper, bred kompetens inom konsistensanpassade måltider och specialkost, och för den arbetsledande rollen krävs det att du har erfarenhet av arbetsledning.
Det är meriterande om du har kunskaper i kostdatasystem, Mashie eller motsvarande, och goda kunskaper kring egenkontroll och HACCP.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Du behöver ha ett stort intresse för hantverket och trivas i en miljö där samarbete är en självklar del av vardagen. Arbetet är fysiskt krävande och innebär att du står och går större delen av arbetsdagen. Lyft, arbete i högt tempo och hantering av stora volymer förekommer dagligen. För oss är det viktigt att du bidrar till en positiv arbetsmiljö och tar ansvar för att leverera hög kvalitet.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Läs mer om våra verksamheter och hur vi arbetar:https://vardochomsorg.helsingborg.se/senior/maltider-i-vara-verksamheter/#id_69f2f6c55f31b
Intervjuer sker: Vecka 30-31
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/Innan
anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken. Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7531". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Stortorget 17 (visa karta
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251 89 HELSINGBORG Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Måltidschef (semester vecka 27)
Charlotte Kohlstedt Charlotte.Kohlstedt@helsingborg.se +4642102770 Jobbnummer
9982356