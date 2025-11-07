Kockar till Järvenskolan och Edaneskolans kök
2025-11-07
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss!
Här i västra Värmland, bland vidsträckta sjöar och grönskande skogar, finns en stark glöd som sprider värme och lyser upp. Glöden är vår vision och ledstjärna. I Arvika kommunkoncern jobbar idag cirka 2 700 kompetenta medarbetare. Välkommen du också!
Arvika kommun söker två kockar.
En till Järvenskolans kök i Gunnarskog och en till Edaneskolans kök i Edane. Vi söker dig som vill vara med och göra måltiden till en av dagens höjdpunkter för barn och elever i Arvika kommun!Publiceringsdatum2025-11-07Dina arbetsuppgifter
I båda köken ingår man i ett arbetslag på två medarbetare och arbetsuppgifterna består främst av tillagning av frukost, mellanmål och lunch, inklusive specialkost, till förskola och skola. Eleverna på skolorna äter sina måltider i matsalarna som ligger i direkt anslutning till köken så förberedelser, servering samt diskning ingår i arbetsuppgifterna. Köken skickar även lunch till närliggande förskolor.
Andra arbetsuppgifter som ingår i tjänsterna är utförande av egenkontroll, städ samt viss administration.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom restaurang eller storhushåll. Det är även ett krav att du har erfarenhet av tillagning av specialkost samt goda kunskaper kring egenkontroll och livsmedelhygien.
Meriterande är om du är utbildad kock på gymnasienivå eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du har grundläggande datakunskaper och förmåga att snabbt sätta dig in i nya datasystem. Det är även önskvärt att du har erfarenhet av kostdataprogrammet Mashie eller liknande system.
Det är önskvärt att du har B-körkort.
Som person är du ansvarsfull, självständig, flexibel och har god samarbetsförmåga. En positiv attityd och ett gott bemötande gentemot kollegor och matgäster är något som faller sig naturligt för dig. Att du är serviceinriktad med kunden i centrum är en självklarhet och vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vid frågor om tjänsten på Järvenskolans kök, kontakta enhetschef Conny Room, tfn 0570-82779.
Vid frågor om tjänsten på Edaneskolan kök, kontakta enhetschef Elin Karlsson, tfn 0570-82741.
Urval sker löpande under ansökningstiden.
Välkommen in med din ansökan! Övrig information
Arvika kommunkoncern samarbetar med Varbi i rekryteringsärenden och det är också vårt rekryteringsverktyg för att hantera ansökningar samt ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av säljbolag. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
