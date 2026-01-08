Kockar till härliga Krusmyntagården
Krusmyntagårdens Restaurang AB / Kockjobb / Gotland Visa alla kockjobb i Gotland
2026-01-08
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Krusmyntagårdens Restaurang AB i Gotland
Jobba på en magisk plats - Krusmyntagården söker kockar till säsongen 2026!
Ett stenkast från havet, ca 10 km norr om Visby, ligger Krusmyntagården - ett av Gotlands mest omtyckta utflyktsmål i över 50 år. Här möts gäster av en unik miljö med örtagård, butik, restaurang, grillkök, café - och sommarkonserter med några av Sveriges främsta artister.
Nu söker vi engagerade och positiva kockar som vill bli en del av vårt team och skapa minnesvärda matupplevelser för våra gäster under säsongen april till oktober 2026.Publiceringsdatum2026-01-08Om tjänsten
I vår restaurang serveras luncher med smaker från Gotland, och i grillköket lagas kvällens middagar utomhus - en social och härlig arbetsmiljö där teamwork och matglädje är i fokus. I caféet erbjuds glass och hembakt fikabröd, och hela området sjuder av liv under högsäsong.
Vem söker vi?
Vi välkomnar både dig med erfarenhet och dig som är ny i branschen men har stort intresse och vilja att utvecklas.
För oss är rätt personlighet viktigare än perfekta meriter.
Vi tror att du:
Är engagerad, positiv och gillar att ta ansvar
Är flexibel och trivs i en miljö där dagarna varierar
Har lätt för att samarbeta och ställa upp för kollegor - vi hjälps åt!
Brinner för god mat och fina gästmöten
Erfarenhet eller utbildning inom kök är meriterande, men inget krav.
Arbetstider och säsong
Varierande arbetstider, dag/kväll/helg
Möjlighet att arbeta hela eller delar av säsongen (april-oktober 2026)
Körkort och bil är en fördel då kollektivtrafiken inte matchar våra tider
Boende kan eventuellt ordnas vid behovSå ansöker du
Tjänster tillsätts löpande.
Välkommen med din ansökan till rekrytering@krusmynta.se
- vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
E-post: rekrytering@krusmynta.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Krusmyntagårdens Restaurang AB
(org.nr 559150-5846) Jobbnummer
9674624