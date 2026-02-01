Kockar till Fabriken Salthamn - Visby
Salthamn AB / Kockjobb / Gotland
2026-02-01
Kock - Chef
Vill du jobba i ett dynamiskt Team på en av Gotlands vackraste och mest unika platser vid havet?
Vi söker nu förstärkning och nya förmågor till vårt köksteam inför sommaren 2026
För femte året rad år öppnar vi åter upp vår välbesökta och omskriva sommarrestaurang i den gamla Fabriken , strax norr om Visby. Vår medelhavs inspirerade innergård är platsen för vår krog och vår eventverksamhet och våra menyer och koncept bygger mycket på vad vårt eget organiska trädgårdsland ger oss för säsongen. Det gör att vi även producerar en hel del egna produkter som marmelader , oljor kryddor och glass
I slutet av 2022 blev vi omnämnda i prestigefulla Forbes magazine som en av the "Next place to Eat" i Europa
Nu fortsätter vi utveckla vår produkt och vårt varumärke till nya nivåer
Därför söker vi nu dig som vill vara med på vår resa framåt och utveckla verksamheten vidare till nya höjder
Vi söker dig som har en stor passion och glädje för mat och som har en kreativ och nyskapande ådra med känsla för hög kvalitet.
Om tjänsten
Vi ser gärna att du har relevant utbildning och/eller ett par års dokumenterad erfarenhet från restaurangkök eller annan liknade verksamhet.
I tillägg ser vi att du är en team spelare som tycker om att jobba intensivt i en vacker och inspirerande utomhusmiljö med öppet kök och nära gästkontakt
Prestigelös, positiv med god samarbets och kommunikationsförmåga är andra egenskaper som ger framgång i vårt företag.
Vi ser gärna sökanden med olika bakgrund då vi har en multikulturell företagsorganisation.
Tjänsten är en säsongs anställning med start i slutet av maj fram till slutet av augusti, med möjlighet till förlängning.
Till tjänsten ingår ett boende vid havet med delat kök/ badrum
Vi ser fram emot din ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: ari@salthamn.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Salthamn AB
(org.nr 556795-9035)
Lummelunda Överstekvarn 355 (visa karta
)
621 71 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jacqueline Raymond AB Kontakt
Köksmästare
Ari Achrén ari@salthamn.se Jobbnummer
9715761