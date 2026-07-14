Kockar till Chelas Mexican Restaurant Hornstull
Dadashi & Co i Skandinavien AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-07-14
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We're Hiring – Chefs
Chelas Mexican Restaurant in Hornstull, Stockholm is looking for passionate chefs to join our team!
We're a busy, fast-paced Mexican restaurant known for quality food, great energy, and an amazing team culture. If you love working in a professional kitchen and thrive under pressure, we'd love to hear from you.
We're hiring:
Full-time Chef
Part-time Chef
What we're looking for:
Minimum 2 years of professional kitchen experience
Ability to work efficiently during busy service
Positive attitude and strong teamwork skills
Passion for cooking and attention to detail
Spanish is a plus, but not required
What we offer:
A supportive and friendly work environment
A busy kitchen with opportunities to learn and grow
Competitive salary based on experience
The chance to be part of one of Stockholm's most exciting Mexican restaurants
Opening hours:
Monday–Friday: from 5:00 PM
Saturday & Sunday: from 12:00 PM
If you think you'd be a great fit, we'd love to hear from you!
Send your CV and a short introduction to info@chelas.se
, or stop by the restaurant to introduce yourself.
Chelas Mexican Restaurant
Hornstull, Stockholm
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Chelas Mexican Restaurant i Hornstull, Stockholm söker passionerade kockar som vill bli en del av vårt team.
Vi är en välbesökt och snabb restaurang med högt tempo, fokus på kvalitet och en stark teamkänsla. Hos oss får du arbeta i ett professionellt kök där du trivs om du gillar att leverera bra mat under service och hålla energin uppe även när det är mycket att göra.
Vi söker både heltidskock och deltidskock. Rollen passar dig som har minst 2 års erfarenhet från professionellt kök, arbetar effektivt i busy service och har ett genuint intresse för matlagning och detaljer.
Vi tror att du är en positiv lagspelare med bra samarbetsförmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt. Spanska är meriterande men inget krav.
Hos Chelas blir du en del av en varm, välkomnande och ambitiös restaurangmiljö med möjlighet att utvecklas i ett kök där det händer mycket. Vi erbjuder en stödjande arbetsplats och chansen att vara med och laga mat på en av Stockholms mest spännande mexikanska restauranger.
Välkommen att söka om du känner igen dig i beskrivningen och vill vara med och skapa en riktigt bra matupplevelse för våra gäster.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13
E-post: info@chelas.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Chef Job Application". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dadashi & Co i Skandinavien AB
(org.nr 559203-5876)
Verkstadsgatan 4 0TR (visa karta
)
117 36 STOCKHOLM Kontakt
Amelia Handal info@chelas.se Jobbnummer
10002789