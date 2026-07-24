Kockar till bemanningsenheten
Kristianstads kommun / Kockjobb / Kristianstad Visa alla kockjobb i Kristianstad
2026-07-24
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kristianstads kommun i Kristianstad
, Hörby
eller i hela Sverige
er).
Gemensam service söker efter nya serviceinriktade medarbetare! Är du vår nya kollega?
Som intermittent vikarie får du ett intressant, roligt och omväxlande jobb och kommer att bli bokad som kock på flera olika arbetsplatser inom förskola, skola och vård- och omsorgsboenden inom kommunen.
Vi vet att engagerade, motiverade och trevliga medarbetare skapar god service och är nyckeln till vår framgång. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör. Därför är det viktigt för oss att du trivs i vårt team. Vi ser fram emot din ansökan!
Din roll hos oss
Som kock hos oss rycker du in och bemannar upp vid tillfälliga behov till våra kostenheter, vilket ställer höga krav på att du kan vara öppen för nya utmaningar varje dag.
Du kommer att arbeta med:
tillaga och servera måltider
hantera specialkost
utföra egenkontroller enligt gällande rutiner
beställa varor och ta emot leveranser
arbeta med disk och köksstädning
packning och andra förekommande uppgifter i ett kök.
arbete i vårt kostprogram Mashie
Vi använder Time Care Pool som bokningssystem för dina arbetspass. Hos oss arbetar du dagtid och helgarbete är en del av vår verksamhet.
Som anställd hos oss är du en ambassadör för bemanningsenheten gemensam service.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har godkänt restaurang- och livsmedelsprogram med inriktning kök eller annan likvärdig utbildning. Du behöver ha kunskap och erfarenhet om specialkost. Har du erfarenhet av arbete i produktionskök och erfarenhet av arbete i ensamkök är det meriterande. Vi vill också att du har goda kunskaper om livsmedelshygien och egenkontroll samt har erfarenhet av beställningar och fakturahantering.
Eftersom det ingår beställningar och kommunikation i arbetet förutsätter vi att du har god datorvana och behärskar svenska i tal och skrift. Har du kunskap och erfarenhet av kostdataprogram är det meriterande. Du som söker till oss har B-körkort och tillgång till bil.
Dina personliga egenskaper är viktiga och vi söker dig som är flexibel, lyhörd och har lätt för att samarbeta. Du är lösningsfokuserad, positiv, har driv och engagemang. Att kunna bidra med det lilla extra både till arbetskollegor och gäster är viktigt för dig.
Vid erbjudande om anställning krävs att du uppvisar registerutdrag enligt gällande lagstiftning. För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan behöver du bifoga utbildningsbetyg/intyg vid ansökan.
Det här är vi
Genom att jobba hos oss får du nya erfarenheter, möjlighet att bidra med din kompetens och göra skillnad för andra människor. Du har daglig kontakt med elever, kunder, personal med flera som vistas i de lokaler som du arbetar i.
Bemannings- och rekryteringsenheten stöttar kommunens verksamheter med vikarier vid ordinarie personals frånvaro eller vid andra behov. Vi bemannar inom förskola, skola, måltid och lokalvård.
Vi ingår i avdelningen gemensam service som har i uppdrag att leverera kostnadseffektiva tjänster med hög kvalitet till samtliga förvaltningar inom Kristianstads kommun. Förutom bemanning- och rekrytering ingår också verksamheterna måltid, lokalvård, fordon, transporter och intern service. Våra värdeord är kvalitet, mod och omtanke.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande.Publiceringsdatum2026-07-24Ersättning
Kristianstads kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning.Tillträde
Vi rekryterar löpande
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: max 10 dagar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KLK-2026-64". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads Kommun
(org.nr 212000-0951)
291 80 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstad kommun, Avdelning servicetjänster Kontakt
Rekryteringshandläggare
Heidi Sabanovic heidi.sabanovic@kristianstad.se +46734698784 Jobbnummer
10010559