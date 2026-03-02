Kockar Sökes - Säsong & Tillsvidare
Hotel Tylösand är västkustens mest personligt utformade resort med inriktning på inspiration och välbefinnande. Här kombineras designledande hotellboende med kreativa konferenser, innovativa och högklassiga restauranger, branschledande spa, ett pulserande nöjesliv och Sveriges största konstgalleri med inriktning på fotokonst. Allt med den vidsträckta Tylösandsstranden precis utanför.
På Hotel Tylösand behöver man inte välja mellan fun och fine dining. Allt som tillagas har inriktning på närproducerat, smakrikt, vällagat och råvaror av högsta klass. Under sommarsäsongen öppnar vi upp våra fyra, innovativa och högklassiga restauranger som erbjuder allt ifrån magnifik symfoni till het rock'n'roll.
KÖK
På Hotel Tylösand behöver man inte välja mellan fun eller fine dining. Under sommarsäsongen öppnar vi upp våra fyra innovativa och högklassiga restauranger som erbjuder allt från en magnifik symfoni till glödhet rock'n'roll. Allt med inriktning på närproducerat, smakrikt, vällagat och råvaror av högsta klass.
Här är våra fyra restauranger:
Restaurang Tylöhus - klassisk svensk à la carte-meny med inspiration från det franska köket, på vårt vis.
Bettans Bar - sushi, skaldjur och asiatisk fusion där vi skapar nya konstfulla smaksensationer med det asiatiska köket och havets läckerheter som vägledare.
Leif's Bar & Grill - högkvalitativa grillrätter med influenser från Medelhavet och exklusiva stenugnsbakade pizzor i en rustik och avspänd miljö.
Titus Tapas - vår version av det spanska kökets läckraste smårätter med inspiration och smaker från hela världen.
Vill du arbeta i denna spännande och kreativa miljö?
Vi söker kockar med relevant yrkesvana: souschefs, à la carte-kockar, ansvariga kockar för köksluckan, grillkockar, frukostkockar, sushikock och pizzabagare.
Ett krav för samtliga tjänster är relevant arbetslivserfarenhet, kvalitetsmedvetenhet och förmåga att leverera på hög nivå i alla situationer. Vi ser att du är stresstålig, flexibel och givetvis har ett genuint intresse för matlagning. Du är noggrann, ambitiös, positivt lagd och har en god samarbetsförmåga. Erfarenhet av mångkulturell matlagning, gärna i internationell miljö, är meriterande.
Tjänsterna innefattar både tidsbegränsade anställningar, tillsvidare och extra vid behov. Arbetstiderna innefattar dagar, kvällar och helger och det finns stora möjligheter till förlängning. Intervjuer kommer att ske löpande.
Vi ser fram emot din ansökan via Cheffle redan idag!
