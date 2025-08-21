Kockar och serveringspersonal sökes till nyöppnad restaurang
2025-08-21
Kockar sökes till nyöppnad restaurang
Vi öppnar en ny restaurang och söker dig som vill vara med från början och skapa en fantastisk upplevelse för våra gäster. Här får du möjlighet att vara en viktig del av ett engagerat team där vi hjälps åt med alla uppgifter som kan förekomma i en restaurang.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Kock: Tillagning och förberedelse av mat, planering av menyer samt bidra till hög kvalitet i köket. Vi kommer bland annat att servera mat från mellanöstern samt svensk husmanskost, så kunskap inom dessa två kategorier är meriterande.
Vi söker dig som
* Har erfarenhet av restaurangarbete, och matlagning.
* Är serviceinriktad, flexibel och trivs med att arbeta i team.
* Klarar av ett högt tempo och gillar att möta människor.
Meriterande
* Utbildning eller erfarenhet som kock.
Vi erbjuder
* En dynamisk arbetsplats där alla hjälps åt.
* Möjlighet att påverka och utveckla restaurangen från start.
* En arbetsmiljö som värdesätter samarbete, glädje och kvalitet.
Vi är en nystartad restaurang och ser gärna sökande som uppfyller villkoren för nystartsjobb.
Vi välkomnar alla sökande, Vill du vara med på vår resa? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
E-post: Safaakarsifi960@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Safaa Mezze & husmanskost i Skövde AB
(org.nr 559538-7688)
Sandtorget 3 (visa karta
)
541 30 SKÖVDE Kontakt
Restaurang ägare, chef
Safaa Karseefi Safaakarsifi960@gmail.com 0700090601 Jobbnummer
9470235