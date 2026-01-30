Kockar och måltidspersonal till Timrå kommun
I Timrå finns blandningen av allt du tycker om att fylla livet med; från äventyrliga aktiviteter till storslagen natur. Det bästa av två världar helt enkelt - där pulsen också får möta lugn och ro. Här finns tid att leva - här är tillvaron okrånglig.
Hos oss har du chansen att göra skillnad, skapa mervärde och utvecklas professionellt samtidigt som du är med på en stor utvecklingsresa för hela regionen. Vi erbjuder dig en arbetsplats med korta beslutsvägar där vi lär oss medan vi arbetar och tar nya vägar när vi behöver.
Vi arbetar för att göra det enklare att leva, växa och mötas med visionen - Timrå en stark kommun i en växande region!
Kostverksamheten i Timrå kommun består av 1 centralkök, 12 mottagningskök och 33 medarbetare som finns lokaliserad på olika plaster i kommunen. Vi lagar och levererar ca 4000 portioner per dag till kommunens förskolor, skolor och äldreomsorg. För att lyckas med uppdraget är det viktigt att hålla hög kvalité med kunden i fokus och verka för en god samverkan med andra aktörer.
Vi söker nu ett antal kockar/måltidsbiträden för att arbeta som vikarie på våra olika enheter.
Du har
• Kockutbildning eller eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Kunskaper inom grundläggande hygien, HACCP
• God kommunikativ- och samarbetsförmåga.
• Erfarenhet av tillagning av specialkost är meriterande
• Körkort och tillgång till bil.
Vi söker dig som kan jobba extra vid kort varsel och är serviceinriktad, innovativ med ett genuint intresse av matlagning till våra matgäster. Du behöver behärska svenska språket både i tal och skrift. God datorvana då vi har kontakt med varandra digitalt, får information via mail och arbetar med digitala system.
Som timvikarie får du ett intressant, roligt och omväxlande jobb och kommer att bli bokad som kock eller ekonomibiträde på flera olika arbetsplatser inom skola samt vård och omsorgsboenden inom kommunen. Det är viktigt att du är flexibel samt har en förmåga att hantera stress och trivs med tempoväxling i arbetet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering. Intervjuer kan komma att hållas löpande under ansökningstiden.
Varm välkommen med din ansökan.
För att en anställning ska vara möjlig behöver du uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Du beställer det via polisens hemsida, vi accepterar endast det som heter "Utdrag för arbete inom skola eller förskola" och när du kommer till oss skall kuvertet vara oöppnat om det inte är ett digitalt registerutdrag. För att underlätta och snabba på processen vid en eventuell anställning kan du gärna beställa ett redan nu, skicka efter det via denna länk. Ersättning
Lön enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Timrå Kommun Kontakt
Kostchef
Stefan Frankl stefan.frankl@timra.se 076-1477802 Jobbnummer
