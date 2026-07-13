Kockar och köksbiträden till vikariepoolen
Karlstads kommun / Restaurangbiträdesjobb / Karlstad Visa alla restaurangbiträdesjobb i Karlstad
2026-07-13
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-13Beskrivning
Har du ett intresse för mat, ordning och reda, samt tycker om att ge god service? Vad bra då är det kanske dig vi letar efter! Vi söker nu timanställda vikarier till vår vikariepool inom kök i förskola, skola och äldreomsorgen, där du får ett meningsfullt arbete med ett stort kontaktnät.
Som vikarie är du viktig för våra yngsta medborgare för att de ska få en trivsam vistelse i våra skolor och förskolor. I vikariepoolen ersätter du ordinarie personal vid behov, och är därför en viktig pusselbit för att våra verksamheter ska fungera bra. Ibland ersätter du vid enstaka arbetspass med kort varsel och andra gånger under en längre tid. Dina arbetsuppgifter
I vikariepoolen blir du anställd som kock eller köksbiträde.
Som kock ansvarar du för matlagning, salladsberedning, packning, diskning/städning och egenkontroller i storköken. För att arbeta som kock behöver du ha en relevant utbildning och dokumenterad erfarenhet från arbete inom kök.
Som köksbiträde hjälper du till vid tillagning av frukost, lunch och mellanmål i storköken. Du ansvarar även över disk, städning i kök och matsal, servering av måltiderna och är delaktig i egenkontroller. Inom äldreomsorgen ingår även kassahantering. För att arbeta som köksbiträde behöver du ha relevant utbildning och/eller dokumenterad erfarenhet från arbete i kök. Kvalifikationer
Vi söker dig som har fyllt 18 år och behärskar det svenska språket i både skrift och tal. För att lyckas i rollen ser vi att du är serviceinriktad, flexibel i ditt förhållningssätt då du ofta träffar nya personal- och barngrupper, självgående, ordningsam och strukturerad och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och intresse för tjänsten.
Som vikarie behöver du kunnaarbeta minst två dagar i veckan vilket även kan innebära arbete på helgerna och dessutom kunna arbeta inom hela Karlstads kommun inklusive våra ytterområden (Molkom, Vålberg, Edsvalla, Väse och Skattkärr).
Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Vad kan vi erbjuda dig?
Som anställd i barn- och ungdomsförvaltningen får du möjlighet att göra våra barn och elevers vardag bättre. Att arbeta i vikariepoolen innebär att du styr själv över när du är tillgänglig för arbete, vilket möjliggör en balans mellan fritid och arbete. Du får anställning hos en trygg arbetsgivare där alla anställda omfattas av kollektivavtal. Om du jobbar i vikariepoolen en längre period finns goda möjligheter till längre vikariat och fasta tjänster.
Information om lönenivåer hittar du här (välj "Se lönestatistik"). Den här rekryteringen rör AID-kod 601012.
Om Karlstads kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystemoch inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Karlstads Kommun
(org.nr 212000-1850)
Västra torggatan 26 (visa karta
)
651 84 KARLSTAD Arbetsplats
Barn- och ungdomsförvaltningen, Kost och städ Kontakt
Kostchef
Martin Lage 054-5403119 Jobbnummer
10000489