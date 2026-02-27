Kockar och kallskänkor säsongen 2026
Astrid Lindgrens Vimmerby AB / Kockjobb / Vimmerby Visa alla kockjobb i Vimmerby
2026-02-27
, Hultsfred
, Ydre
, Kinda
, Västervik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Astrid Lindgrens Vimmerby AB i Vimmerby
Teaterparken Astrid Lindgrens värld söker nu kockar till våra kök för sommarsäsongen 2026. Vi erbjuder en arbetsplats där vi ser vår personal som en investering och jobbar aktivt för att ha en bra arbetsmiljö där alla mår bra och det är ordning och reda. Råvarorna kommer i första hand från våra småländska trakter. Till dessa tjänster söker vi dig med dokumenterad utbildning eller erfarenhet, saknar du det är du välkommen att söka som köksbiträde istället. Du behöver ha god samarbetsförmåga då vi alltid jobbar tillsammans i ett lag. Här får du vara en del av en sagolik upplevelse i ett roligt och utvecklande jobb!
Arbetstider och anställningsperiod varierar beroende på tjänst, under vår högsäsong är dessa tjänster främst heltid. Astrid Lindgrens värld har sommaröppet 13 maj till 16 augusti, som följs av sensommarhelger och höstlovsöppet.
Lön sätt enligt kollektivavtalet Gröna riks som är en överenskommelse mellan Visita och Hotell & restaurangfacket (HRF).
Eventuella frågor om tjänsterna besvaras av Sofia Borén Jedebäck, kökschef sofia.jedeback@astridlindgrensvimmerby.se
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida www.astridlindgrensvarld.se
Vi kommer att intervjua löpande och anställa vart efter, så vänta inte med din ansökan.
Under sitt liv och i sina böcker visade Astrid Lindgren många prov på civilkurage och vikten av allas lika värde. Hon hade ett ärligt och respektfullt förhållningsätt till omvärlden. Och det har vi också här, i hennes värld.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6614479-1864495". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Astrid Lindgrens Vimmerby AB
(org.nr 556303-3033), https://jobb.astridlindgrensvarld.se
Fabriksgatan (visa karta
)
598 40 VIMMERBY Jobbnummer
9766945