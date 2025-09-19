kockar med körkort sökes till Majolas bemanningsverksamhet!
OM MAJOLA OCH VÅRA UPPDRAG:
Majola RestaurangKonsult är ett av Sveriges största bemannings- och rekryteringsföretag inom hotell- och restaurangbranschen. Vi bemannar restauranger, hotell, skolor, kursgårdar, caféer & personalrestauranger i hela Stockholms län och kombinerar den bästa bemanningslösningen med att samtidigt ha full fokus på våra medarbetare.
Som kock i Majolas bemanningsverksamhet kan du jobba extra, deltid eller heltid och bestämmer själv vilka dagar och tider du jobbar. Som erfaren kock har du även stora möjligheter att själv välja vilken typ av verksamhet du vill arbeta i - ju större kunskaper desto fler arbetsställen kommer du ha att välja mellan.
På Majola tycker vi att det är viktigt med personliga relationer och vi brinner för att bygga och vårda dessa. Vårt mål är att du ska trivas, utvecklas och känna att du bidrar när du arbetar för oss.
Är du kock och vill ha omväxling, frihet - och laga riktigt god mat i inspirerande miljöer?Vi söker nu drivna och självgående kockar till vår bemanningsverksamhet! Här får du chansen att arbeta på vackra och välrenommerade konferensanläggningar strax utanför Stockholm, där kvalitet, service och matglädje står i centrum.
Om tjänsten:Som kock hos oss blir du en del av ett professionellt team som bemannar några av regionens mest uppskattade konferens- och mötesanläggningar. Uppdragen varierar och du får arbeta i olika kök - allt från klassiska festvåningar till moderna konferenshotell.
Arbetsuppgifterna innefattar allt från förberedelser och matlagning till upplägg och ibland viss disk. Du arbetar ofta självständigt, men alltid med stöd nära till hands.
Vi söker dig som:
Har relevant kockutbildning och minst några års yrkeserfarenhet
Trivs med att arbeta självständigt och är trygg i din yrkesroll
Är flexibel, lösningsorienterad och gillar att träffa nya människor
Har körkort - och gärna tillgång till egen bil (vissa anläggningar ligger utanför kollektivtrafiken)
Har god svenska eller engelska i tal
Vad vi erbjuder:
Spännande och varierade uppdrag i vackra miljöer
Möjlighet att styra över din arbetstid i viss mån
Kollektivavtal, schyssta villkor och trygga anställningsformer
En arbetsgivare som bryr sig om dig - både som kock och person
Ett engagerat bemanningsteam som stöttar dig hela vägen
Placeringsort:Uppdragen är främst på konferensanläggningar utanför Stockholms stadskärna, exempelvis i Sigtuna, Värmdö, Nacka, Södertörn m.fl.
Låter det som något för dig?Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande! Välkommen till ett jobb där du får laga mat du är stolt över, i miljöer som inspirerar. Ersättning
