Kockar/cooks
Tt-Line Aktiebolag / Kockjobb / Trelleborg Visa alla kockjobb i Trelleborg
2026-07-28
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-28Om tjänsten
Till våra svenskbemannade fartyg behöver vi kockar och kallskänkor för säsong- och vikariatsanställningar.
Kock- och kallskänksjobben ombord varierar beroende på vilket fartyg det är och vilken tjänst. Arbetsuppgifterna fördelas inom teamet och består bland annat av:
Arbete med personalmat.
Förberedelse och tillagning av varma och kalla rätter enligt vårt koncept ombord.
Hantering av beställningar.
Du är ett av våra ansikten utåt och tycker om att ge bra service.
Vi söker dig som kan tänka dig att arbeta både kortare och längre perioder hos oss.
Ordinarie personal arbetar två veckor ombord och är lediga två veckor. Under högsäsong och vid vikariat kan andra scheman förekomma.
Under dina tjänstgöringsperioder bor du ombord.Kvalifikationer
För samtliga tjänster krävs:
Kockutbildning och/eller restaurangskola.
Gärna 3–5 års erfarenhet av arbete som kock eller kallskänka.
God kännedom om livsmedelshantering och köksekonomi.
Det är meriterande om du:
Tidigare har tjänstgjort till sjöss.
Innehar de behörigheter som krävs för ombordtjänstgöring.
Vi söker dig som:
Ser vad som behöver göras i köket och hjälper till där det behövs.
Är energisk och kan arbeta både självständigt och i grupp.
Trivs med att arbeta i ett högt tempo.
Har lätt för att samarbeta och kommunicera.
Är noggrann och uppmärksam.
Har du följande certifikat?
Basic Safety
Crowd Management
Sjöfartsskydd
Friskintyg
Då kan du komma igång och arbeta direkt!
Cooks
About the Position
For our Swedish-manned ships, we are looking for Cooks and Cold Kitchen Cooks for seasonal and temporary employment.
The duties vary depending on the vessel and position. Tasks are distributed within the team and include:
Preparing meals for staff.
Preparing and cooking hot and cold dishes according to our onboard concept.
Handling orders.
You are one of our representatives and enjoy providing excellent service.
We are looking for candidates who are available to work both shorter and longer assignments.
Regular employees work two weeks onboard followed by two weeks off. During peak seasons and temporary cover assignments, other schedules may apply.
During your periods of service, you will live onboard.
Qualifications
All positions require:
Cook training and/or restaurant school.
Preferably 3–5 years of experience as a Cook or Cold Kitchen Cook.
Good knowledge of food handling and kitchen economy.
It is an advantage if you:
Have previous experience working at sea.
Hold the qualifications required for onboard service.
We are looking for someone who:
Sees what needs to be done in the kitchen and helps where needed.
Is energetic and works well both independently and as part of a team.
Thrives in a fast-paced environment.
Has good communication and teamwork skills.
Is thorough and attentive.
Do you have:
Basic Safety
Crowd Management
Maritime Security
Health Certificate
Then you can start working immediately! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tt-Line Aktiebolag
(org.nr 556063-7828)
231 61 TRELLEBORG Arbetsplats
TT-Line Jobbnummer
10013680