Kockar - Asiatiskt kök

Vi startade Eatnam för att vi älskar vietnamesisk mat och vill dela med oss av den exotiska matkulturen.
Det naturliga valet för oss var att utgå från maten vi vuxit upp med och att dela med oss av älskade familjerecept.
Konceptet är enkelt:
Vi lagar klassisk asiatisk mat i traditionell tappning, med stort fokus på gästens välmående och upplevelse.
Maten som vi serverar på Eatnam skapas med smaker från Vietnam men även runt omkring i Asien och med den nya tidens matlagning i fokus.
Vi söker dig som är van att arbeta i team och har en god servicekänsla. Viktiga egenskaper för tjänsten är att du trivs i en miljö med stor variation i arbetsuppgifter, är flexibel och lösningsorienterad. Du bör kunna hantera olika möten med människor, vara lyhörd för kundens behov och inneha en god samarbetsförmåga.
Du bör även ha en förmåga att kunna klara av att arbeta i ett högt tempo.
Sedvanliga arbetsuppgifter i restaurangkök. Du ska kunna förbereda och laga asiatisk mat. Meriterande om du har minst två års erfarenhet av att laga asiatisk mat.
Vi erbjuder heltidstjänst, trevliga kollegor, en härlig arbetsmiljö och har även kollektivavtal.
Ansökan skickas via mail till: info@eatnam.se
Märk din ansökan med ämnesraden "Eatnam Östermalm"
Välkommen med din ansökan till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
