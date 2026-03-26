Kock- säsongsanställning
Transdev Sverige AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-03-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Transdev Sverige AB i Stockholm
, Täby
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Blidösundsbolaget söker passionerade och drivna kockar som vill vara en del av vår verksamhet ombord på våra fartyg! Vi söker dig som har ett starkt intresse för matlagning och trivs med att ta ansvar. Är du serviceinriktad, ansvarstagande och vill vara en del av ett professionellt team på en unik arbetsplats - tveka inte att skicka in din ansökan!
Om tjänsten...
Blidösundsbolaget erbjuder en kulinarisk upplevelse i en unik miljö, där högklassig matlagning möter förstklassig service för att skapa minnesvärda stunder för våra gäster. Som kock hos oss har du helhetsansvar för köket och tjänsten kräver att man klarar av att arbeta självständigt men också tillsammans med andra. Arbetsuppgifterna omfattar beställning, mottagning och hantering av varor samt tillagning av rätter till restaurangen. Hygien och kvalitet är en självklar del av arbetet och innefattar disk, städning samt egenkontroller enligt gällande rutiner. Tjänsten innebär även ett nära samarbete mellan kök, service och café, där du aktivt följer restaurangens bokningar och säkerställer att kostavvikelser hanteras på korrekt sätt.
Vi söker dig som är...
Utbildad kock
Minst 20 år
Servicemedveten och kundfokuserad
Lagspelare
Självgående och ansvarsfull
Social och utåtriktad
Flexibel och strukturerad samt trivs i högt tempo.
Du har...
Minst 2 års erfarenhet från à la carte-kök
Stort intresse för mat och dryck
Goda kunskaper i livsmedelshygien
Erfarenhet av varuplanering och inköp
Hållbarhetstänk
Erfarenhet av råvaruberäkning
Viss datavana
Ledarskapsegenskaper
Flytande svenska samt goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Vi erbjuder...
En inspirerande och utvecklande arbetsplats i en unik skärgårdsmiljö
Möjlighet att arbeta med ett engagerat team i en fartfylld, rolig och dynamisk verksamhet, där ingen dag är den andra lik
Introduktioner och utbildningar kopplade till vår verksamhet
Säsongsanställning
Lön enligt kollektivavtal Seko. Publiceringsdatum2026-03-26Om företaget
Blidösundsbolaget har varit en del av Stockholms skärgård i över ett sekel och är i dag en av de ledande aktörerna inom skärgårdstrafiken. Med en fartygsflotta om 38 fartyg och cirka 300 engagerade medarbetare kombinerar vi tradition med modern kompetens för att ge våra resenärer en förstklassig upplevelse. Vår verksamhet sträcker sig över hela Stockholms skärgård och omfattar allt från charterkryssningar till upphandlad kollektivtrafik för Waxholmsbolaget och SL.
Blidösundsbolaget är en del av den internationellt verksamma koncernen Transdev. Transdev är ett företag med uttalad ambition att vara ett trafikföretag som driver utvecklingen i branschen och arbetar aktivt med hållbara lösningar för att öka kollektivtrafiken.
HANS är vår gemensamma värdegrund för att vara ett kundfokuserat företag, där vi drar nytta av varandras styrkor och erfarenheter. HANS är en förkortning av våra värderingar och står för Handling, Ansvar, Nytänkande och Samspel.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänster kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Sista ansökningsdag är 26 april.
Har du frågor eller funderingar gällande tjänsten? Kontakta vår rekryteringsansvarig - Josefine Petersson Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7045153-1914515". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transdev Sverige AB
(org.nr 556042-4391), https://jobb.transdev.se
Svensksundsvägen 17 (visa karta
)
111 49 STOCKHOLM Arbetsplats
Transdev Jobbnummer
9820836