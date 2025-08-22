Kock vikariat Johanneberg 2025
2025-08-22
Vi söker nu en kock som i huvudsak jobbar dagtid på Johanneberg!
Energi och glädje smittar av sig!! Vi vill att du smittar oss och våra gäster!!
Chalmers Konferens & Restauranger är ett stort bolag. Vi finns på ett flertal ställen i stan, Chalmers Campus Johanneberg & Lindholmen Science Park, Universeum, Chalmerska huset och Wijkanders. Totalt sett driver vi 24 restaurangenheter, två av Göteborgs största konferensanläggningar, butik, företagsreceptioner samt cateringverksamhet. Att expandera och växa ställer krav på oss som företag, inte minst när det gäller hållbarhet. Vi vill jobba med ett hållbart ledarskap, en hållbar arbetsmiljö och en hållbar miljöpåverkan.
Vi söker dig som kan känna igen dig och bli nyfiken på vad våra kärnvärden har för betydelse för oss; Pålitlig, Personlig och Passionerad. Har vi väckt din nyfikenhet? Vi är nyfikna på dig.
Arbetsuppgifter
Du blir en viktig del av vår produktionsavdelning som idag består av 17 personer. Du kommer att arbeta med matlagning inom alla våra koncept. Vi serverar dagligen ca 1000 luncher och vi producerar mat till konferenser, banketter, middagar och till våra caféer mm.
Arbetet innebär en hel del gästkontakt och därför är det viktigt att du är service-minded och har ett trevligt bemötande mot våra gäster. Arbetstiden är mestadels förlagd dagtid måndag-fredag men arbete på kvällar & helger förekommer.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse av mat och gillar att jobba i ett högt tempo. Restaurangskola eller liknande utbildning är meriterande och du skall ha minst 3 års dokumenterad yrkeserfarenhet. Som person är du positiv, stresstålig, serviceinriktad och har lätt för att samarbeta med andra människor. Arbetet ställer höga krav på noggrannhet, flexibilitet och eget ansvar. Under vissa perioder har vi väldigt mycket att göra varför det är viktigt att du kan hantera stressiga situationer.
Du har förståelse för att du är en del av en helhet och därför är oerhört viktig för dina kollegor och våra gäster.
Ansök senast 2025-06-27.
Tjänsten kan komma att tillsättas under rekryteringsperioden så vänta inte med din ansökan.
Anställningsform
Vikariat 100% med årsarbetstid. 6-8 månader med chans till förlängning.

Ersättning
Enligt överenskommelse

Tillträde
2025-08-11

Kontakt
Köksmästare Peter Olsson Peter.Olsson@chalmerskonferens.se
, eller telefon 031-772 39 55.
Besök gärna vår hemsida http://www.chalmerskonferens.se
för mer information om oss.
Vi ser fram emot att höra från dig!! Varaktighet, arbetstid, etc.
Vikariat med chans till förlängning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05
