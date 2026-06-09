Kock västtegs köket, Måltidsservice
Umeå kommun, Teknik och fastighet, Måltidsservice / Kockjobb / Umeå Visa alla kockjobb i Umeå
2026-06-09
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Måltidsservice i Umeå kommun omfattar tillagning och servering av luncher inom både för- och grundskolan, gymnasieskolan, restaurang samt till ett flertal enheter inom äldreomsorgen. Vår uppgift är att förmedla bra service och goda hälsosamma måltider för våra matgäster och att tillsammans med personalen inom skola och omsorg skapa en förståelse av matens betydelse för god hälsa och välbefinnande. Genom den offentliga måltiden bidrar måltidsservice till en god folkhälsa och en hållbar utveckling.
Väst-Teg köket är beläget i Väst-Teg vård- och omsorgsboende i Umeå – ett modernt boende med 120 platser. Köket har nybyggda och rymliga lokaler och är det enda köket i Umeå som tillagar måltider till kunder i ordinärt boende. Här tillagar vi även lunch och middag till våra 120 matgäster på boendet, alla dagar i veckan.
Brinner du för matlagning och vill göra skillnad varje dag?
Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt team! Från och med juli behöver vi förstärka arbetslaget med en kock. Hos oss får du en arbetsplats med stort fokus på trivsel, gott samarbete och att skapa måltider som gör skillnad för våra gäster – varje dag.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvarar över att leda och planera köksarbetet så att det fungerar på ett tillfredställande sätt i enlighet med Måltidsservice verksamhetsplan och policydokument.
Planera och laga välsmakande måltider, inklusive specialkost och dietanpassad mat
Administrera beställningar av måltider samt hantera inköp, fakturor och varumottagning
Hålla kök och utrustning i toppskick – inklusive disk och underhåll
Ha daglig kontakt med kollegor och äldre brukare, både i huset (Väst-Teg) och i hemmet
Paketera och presentera maten på ett tilltalande sätt i matlådor
Vid behov täcka upp på andra kök
På arbetsplatsen förekommer tunga lyft.
Om dig
Vi söker dig som har en dokumenterad kockutbildning eller annan utbildning som kan anses likvärdig. Du har tidigare erfarenhet av att arbeta kock. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete med offentliga måltider. Vidare har du en god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift, för att säkerställa tydlig och säker kommunikation och rutiner.
Som person är du strukturerad och har en god samarbetsförmåga. I ditt arbete tar du ansvar och kommer med initiativ till ständiga förbättringar. Självklart har du ett genuint intresse för mat. Du har en kommunikativ förmåga och ett professionellt bemötande av kollegor, samarbetspartners och dem vi är till för - våra äldre. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vid anställning ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas, detta med anledning av lagen om lämplighetskontroll.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolatan 31 A (visa karta
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901 84 UMEÅ Arbetsplats
Umeå kommun, Teknik och fastighet, Måltidsservice Kontakt
Verksamhetsutvecklare
Linda Wallin linda.wallin@umea.se 090-161913 Jobbnummer
9956253