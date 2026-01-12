Kock, timvikarie, till kostverksamheten
2026-01-12
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Kostverksamheten är en del av sektor service i Ale kommun.
Sektor service har uppdraget att ge kvalitativ service till Ale kommuns kärnverksamheter på ett professionellt och resurseffektivt sätt. Kostverksamhetens mål är att tillaga och servera välkomponerade, näringsriktiga, miljösmarta, ekonomiska och säkra måltider.
På verksamhet kost ser vi måltiderna som en viktig del av dagen. Genom vårt arbete ser vi till att kommunens särskilda boenden, skolor och förskolor får avnjuta god och näringsriktig mat. I Ale arbetar vi med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Sammanlagt består verksamhet kost av ett 90-tal medarbetare och cirka 40 kök. Publiceringsdatum2026-01-12Dina arbetsuppgifter
Som timvikarierande kock kommer ditt huvudsakliga uppdrag vara att täcka upp vid ordinarie medarbetares frånvaro. Detta kan innebära att du ena dagen självständigt tar hand om ett förskolekök och andra dagen är en del av ett köksteam i ett större kök. Arbetet innebär att tillaga och servera näringsriktig och god mat i våra kök i förskolor, lunch och på särskilda boenden, med ett serviceinriktat bemötande. Beställningar, planering, diskning, rengöring, egenkontroll med mera ingår i det dagliga arbetet.
Antalet matgäster kan variera från 40-800 beroende på storlek på skola/förskola/boende. Köken är belägna från Alvhem i norr till Surte i söder.Kvalifikationer
Har du god samarbetsförmåga, är du serviceinriktad, flexibel samt brinner för goda välkomponerade, näringsriktiga, säkra och miljösmarta måltider som tillagas och serveras med stolthet, omtanke och lust? Då är det dig vi söker!
Du har gymnasieutbildning inom restaurang- och livsmedelsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, har arbetat i tillagningskök och har självklart matgästerna i fokus.
Detta arbete kräver hög flexibilitet, gott samarbete och att du tycker om att vara på olika ställen dagligen. Du är lösningsinriktad och ser möjligheter i att vara i olika kök. Ett gott bemötande för matgäster och medarbetare på arbetsplatsen är viktigt ur flera aspekter, därför söker vi dig som är mycket serviceinriktad. Du klarar att självständigt laga frukost, lunch och mellanmål i ett för dig nytt kök.
Du är en erfaren kock som har god kunskap i specialkoster och har ett stort intresse för matlagning. Likaså kan du sköta den dagliga rengöringen och egenkontrollen. HACCP är inget nytt för dig. Vi vill att du har grundläggande datakunskap och behärskar svenska väl i både tal och skrift.
Då arbetet innebär kontakt med barn krävs att du vid ett erbjudande om anställning kan uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/Övrig information
B-körkort är önskvärt.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Ersättning
Timavlönad Så ansöker du
