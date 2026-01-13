Kock Timvikarie/Sommarvikarie till Nytida Yxe Herrgård
Nytida AB / Kockjobb / Lindesberg Visa alla kockjobb i Lindesberg
2026-01-13
Nu söker vi på Nytida Yxe Herrgård Timvikarier för Kockarbete från och med Januari 2026 samt Sommarvikariat Juni - Augusti 2026.
Kul att du hittade hit!Vi tror att du tycker om att möta människor och att du är intresserad av att laga god och hälsosam mat. Du brukar förmodligen hitta nya sätt att lösa en situation. Det löser sig oftast för du är trygg i dig själv, nyfiken, lyhörd, och närvarande. Om det här stämmer in på dig kanske du vill jobba med oss i sommar?
Vad gör vi?Hos oss på Nytida får du möta människor som har olika behov av stöd och omsorg. Det handlar om att stötta barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning eller psykosocial problematik.
Till dig från oss...
Introduktion
Förmånsportal med rabatter
Vi har kollektivavtal samt tillhörande försäkringar.
Coachande och stöttande chefer nära dig
Tydliga arbetssätt för att ge den bästa omsorgen till våra boende
Du får även...
genuina möten och erfarenheter som rustar dig för framtiden, oavsett var den är.
möjlighet att visa vem du är. Ofta är sommarjobbet en ingång till en tillsvidareanställning hos oss efter din utbildning/examen.
en arbetslivserfarenhet som gör stor skillnad på ditt CV. Att ha jobbat med människor som behöver stöd, visar dina kommande arbetsgivare att du har erfarenhet av att möta många olika personer utifrån deras behov. Det behövs i alla branscher.
Om Nytida Yxe Herrgård
Yxe Herrgård startades 1984 och här finns 50 platser för personer över 18 år med substansmissbruk och psykiska funktionsnedsättningar. Det finns 30 platser på Yxe herrgård och övriga 20 platser finns i våra utslussboenden som ligger i centrala Lindesbeg och Nora.
På Yxe herrgård erbjuder vi vård och behandling efter ett individuellt, kognitivt förhållningssätt i en trygg och hemtrevlig miljö - med människan i centrum. Yxe herrgård erbjuder behandlingar, utredningar, medicinkonsultation, rekreation, samtalsterapier med olika inriktning samt ADL- och social träning, individuellt anpassad sysselsättning och boenden i olika steg.
På Yxe Herrgård arbetar ett 30-tal medarbetare och du kommer ingå i ett köksteam med fyra fastanställda. Köket tillagar dagligen ca 50 portioner mat.Arbetstiden är förlagd dagtid vardag och helg.
Din erfarenhet och kunskapVi tror att du som söker till oss:
• lockas av ett arbete som är varierat och där du möter människor i olika stadier i livet.- är en kreativ person som vågar tänka själv och ta ansvar.- har minst 3 års erfarenhet av kockarbete.
God datorvana samt erfarenhet av dokumentation är också meriterande då beställningar ingår i arbetet.Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift är ett krav, men i övrigt är inte ditt CV det viktigaste. Om du har rätt egenskaper, ger vi dig stöd och möjlighet att växa.
ÖvrigtLön: Vi tillämpar individuell lönesättningTillträdesdatum: LöpandeSista dag att ansöka är 2026-03-31Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister behövs uppvisas vid en eventuell anställningHar du frågor? Kontakta gärna: Matilda Gunnarsson, Gruppchef & Bemanningsansvarig matilda.gunnarsson@nytida.se
Facklig kontakt: Kommunal, www.kommunal.se
AnsökanVälkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du vill veta mer om hur det är att jobba på Nytida så läs gärna mer och träffa några av våra medarbetare här.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare stärker individen i att leva ett självständigt liv. nytida.se
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5743693-1786202". Arbetsgivare Nytida AB
