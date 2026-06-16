Kock, Tillsvidareanställning, Heltid
Åkerblads I Tällberg Aktiebolag / Kockjobb / Leksand Visa alla kockjobb i Leksand
2026-06-16
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Är du en passionerad kock som brinner för kvalitet, detaljer och
minnesvärda matupplevelser?
Åkerblads är ett exklusivt hotell som välkomnar såväl weekendgäster som affärs- och konferensgäster med höga förväntningar på service, smak och helhetsupplevelse. Nu söker vi en engagerad Kock som vill vara med och leverera gastronomi på hög nivå – varje dag.
Företaget
Åkerblads Gästgiveri, Hotell & SPA är ett familjeägt företag som varit i familjens ägor sedan 1400-talet.
Idag arbetar 19:e-22:a generationen Åkerblad med ett starkt team för att erbjuda gästerna en oförglömlig upplevelse.
Hotellet är beläget i det natursköna och välrenommerade TÄLLBERG i Dalarna. Platsen har under 100år varit en destination för celebriteter, kungligheter och personer som söker en stunds lugn och harmoni.
Åkerblads Gästgiveri, Hotell & SPA består av 73 unika och personligt inredda gästrum samt ett Gästgiveri som erbjuder lokalt producerade råvaror av hög standard och klass för såväl weekendgäster som konferensgäster. Hotellet är idag klassificerat med fyra stjärnor och har siktet inställt på ständig utveckling där kvalité är en av hörnstenarna.
Vårt senaste tillskott i företaget är Spaavdelningen, där vi erbjuder 3 terapeutrum, 1 duo behandlingsrum, hydroterapibad samt en spasvit, med egen bubbelpool och bastu. Spaavdelningens vattenupplevelse välkomnar med ett helt nytt poolområde med bad både inne och ute, året om. I SPA-konceptet ingår även ett fullutrustat gym, bastu, realaxytor, produktshop och poolbar.
Om rollen
Kock till Åkerblads kök – Gastronomi i en exklusiv hotellmiljö.
Som kock hos oss arbetar du i en dynamisk hotellmiljö där tempot varierar mellan eleganta weekendmiddagar, välplanerade konferensmåltider och evenemang. Du är en viktig del av teamet och bidrar till att varje rätt håller högsta kvalitet – både smakmässigt och visuellt.
Vi söker dig som är noggrann, driven och har en stark känsla för råvaror och hantverk.Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
• Tillagning av à la carte, konferensmenyer och beställningsmenyer
• Säkerställa kvalitet, presentation och smak enligt hotellets standard
• Förberedelser och mise en place inför service
• Samarbete med köksteam och serveringspersonal
• Bidra till menyutveckling och kreativa idéer
• Följa hygien- och livsmedelssäkerhetsrutiner
Vi söker dig som
• Har utbildning och/eller erfarenhet som kock
• Har arbetat i restaurang eller hotell med höga kvalitetskrav
• Är stresstålig och trivs i ett varierande tempo
• Är noggrann, strukturerad och lösningsorienterad
• Har ett genuint intresse för gastronomi och råvaror
• Är en lagspelare med positiv inställning
Vi erbjuder
• En exklusiv och inspirerande arbetsmiljö
• Möjlighet att arbeta med högkvalitativa råvaror
• Ett professionellt och engagerat team
• Utvecklingsmöjligheter inom verksamheten
• Konkurrenskraftiga villkor
Tjänsten är heltid med varierande arbetstider (dag, kväll, helg & storhelg).
Vill du vara med och skapa förstklassiga upplevelser för våra gäster?
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till oss.
Vi ser fram emot att höra från dig.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev senast 2/8 till kokschef@akerblads.se
märk ansökan "Kock". Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Lön och tillträde enligt överenskommelse.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller.
I och med att du söker en tjänst hos oss förutsätter vi att du är införstådd med detta.
Tjänsten är en heltid och alla våra tillsvidareanställningar tillämpas med en inledande provanställning.
Varmt välkommen med din ansökan & vi hoppas du kommer att trivas i vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
E-post: kokschef@akerblads.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åkerblads I Tällberg Aktiebolag
(org.nr 556156-1027)
Sjögattu 2 (visa karta
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793 70 TÄLLBERG Arbetsplats
Åkerblads i Tällberg AB Jobbnummer
9966538