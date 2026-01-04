Kock till Wasa Lejon, Göta kanal, Berg/Linköping

Royal Stockholm Cruise Line AB / Kockjobb / Linköping
2026-01-04


Passagerarfartyget MS Wasa Lejon, Bergs slussar - Göta kanal söker en kock för arbete ombord på våra dagskryssningar mellan Berg - Borensberg _ Berg.
ca 10 maj och till ca 20 september, upplagt schema
Du har erfarenhet av att arbeta självständigt, planera inköp, arbeta i grupp.
Du bor i Linköping eller dess närhet.
Du bör ha eget fordon då den kommunala trafiken inte alltid passar in på arbetstiderna.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: haddox@telia.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock Wasa Lejon".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Royal Stockholm Cruise Line AB (org.nr 556204-2845)
Bergs slussar, Göta kanal (visa karta)
582 00  LINKÖPING

Arbetsplats
Ms Wasa Lejon, Bergs Slussar Göta Kanal

Jobbnummer
9668402

