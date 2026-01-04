Kock till Wasa Lejon, Göta kanal, Berg/Linköping
Passagerarfartyget MS Wasa Lejon, Bergs slussar - Göta kanal söker en kock för arbete ombord på våra dagskryssningar mellan Berg - Borensberg _ Berg.
ca 10 maj och till ca 20 september, upplagt schema
Du har erfarenhet av att arbeta självständigt, planera inköp, arbeta i grupp.
Du bor i Linköping eller dess närhet.
Du bör ha eget fordon då den kommunala trafiken inte alltid passar in på arbetstiderna.
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: haddox@telia.com
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Royal Stockholm Cruise Line AB
(org.nr 556204-2845)
Bergs slussar, Göta kanal
)
582 00 LINKÖPING
