Kock till Vaxmora förskola - 75% tjänst
Vaxmora förskola en del av Edsbacka förskolor - Mallas fsk, Väsjö fsk och Vaxmora fsk. Förskolan ligger i ett lugnt och tryggt område med radhus och villor. Vi har nära till naturen och Törnskogens naturreservat.
Vill du ha möjlighet att arbeta i ett toppmodernt förskolekök och laga mat som gör skillnad i barnens vardag? Vaxmora förskola söker nu en kock på 75% som vill ta ett självständigt ansvar för kökets drift och bidra till en varm och trivsam måltidsmiljö för våra cirka 60 barn och 9 pedagoger.Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
Som kock på Vaxmora förskola ansvarar du för att planera, tillaga och servera god och näringsriktig mat i ett modernt förskolekök. Du arbetar självständigt med hela kedjan - från beställningar och mottagning av varor till tillagning, specialkost, egenkontroll och att hålla köket rent och välorganiserat.
Du möter barnen dagligen och är en viktig del av deras måltidsmiljö. I rollen ingår att skapa en trivsam och trygg måltidsstund, ibland med inslag av måltidspedagogik. Du samarbetar nära pedagogerna och områdeschefen kring planering, rutiner och kökets drift, och du bidrar till att måltiderna håller hög kvalitet både smakmässigt och näringsmässigt.Kvalifikationer
För att trivas hos oss behöver du vara trygg i din yrkesroll och kunna arbeta självständigt i köket. Du har lätt för att samarbeta och bygger goda relationer med både kollegor och barn. Du är noggrann, strukturerad och har ett stort engagemang för att laga mat som är både god och näringsrik.
Du har ett stort engagemang för hållbarhet och nytänkande, brinner för att laga god mat och trivs med att vara nära både barn och pedagoger i vardagen. Du tycker om att arbeta i en verksamhet där måltiden är en viktig del av barnens omsorg, lärande och glädje, och du har en naturlig känsla för ordning, hygien och kvalitet.Kvalifikationer
Kockutbildning
Erfarenhet av att arbeta enligt HACCP
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Erfarenhet av att laga specialkost och hantera allergier
Meriterande
Erfarenhet av arbete i förskola eller skolaSå ansöker du
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Inför tillsättning genomförs kontroll av utdrag från polisens belastningsregister. Urvalet sker löpande så varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Dette är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna kommun
