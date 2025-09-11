Kock till Tunagården i Borlänge
2025-09-11
Vill du laga mat som betyder något - på riktigt?
På Attendo vet vi att måltiden är mer än bara näring, den är en stund av glädje, gemenskap och omtanke. Nu söker vi en engagerad kock till vårt nya äldreboende Attendo Tunagården i Borlänge, med inflytt hösten 2025.
Här får du möjlighet att arbeta med det du älskar och samtidigt göra skillnad på riktigt.
Välkommen till Attendo Tunagården
Attendo Tunagården öppnade den 1 september och består av 81 moderna lägenheter i natursköna Tunaslätten. Boendet drivs av Attendo på uppdrag av Borlänge kommun.
Som en del av vårt team får du vara med från början och forma köket, rutinerna och hela måltidsupplevelsen tillsammans med din närmaste chef och kollegor som värdesätter din kompetens och kreativitet. Köket är idag bemannat med en köksansvarig.
Din roll som kock
I rollen som kock ansvarar du för att skapa goda, näringsrika och trivsamma måltider varje dag. Du tillagar maten från grunden utifrån säsong, tradition och kundens önskemål. Du arbetar självständigt i köket men i nära dialog med vårdpersonal och verksamhetschef.
Du ansvarar för hela processen: * Från beställning och mottagning av varor * Till matlagning och servering * Till hygien, rutiner och dokumentation
Vi söker dig som:
Har kockutbildning eller motsvarande erfarenhet
Brinner för god husmanskost och matglädje
Förstår betydelsen av måltiden i äldres vardag
Är noggrann, positiv och ansvarstagande
Trivs i samarbete med andra yrkesgrupper
Har god svenska i tal och skrift samt datorvana
Gärna har erfarenhet av kostsystem som Matilda(meriterande)
Varför välja Attendo?
• Du får laga mat med omtanke - för människor som verkligen uppskattar det * Du får en tydlig roll i ett engagerat team där din insats syns och värderas * Du får möjlighet att påverka och utveckla måltidsverksamheten * Du får arbeta i en ny och modern arbetsmiljö med tydliga rutiner * Du får vara med från start - och sätta prägel på något stort * Lön enligt kollektivavtal *Arbetstiden är belagd dagtid under måndag till fredag
Låter det som dig?
Vi intervjuar löpande, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag! Tjänsten på 80%, tillsvidare, med möjlighet till utökning upp till heltid när huset är fullt! Tjänsten kommer att tillsättas så fort vi hittat rätt kandidat!
Gör skillnad med oss, en måltid i taget. Välkommen till Attendo Tunagården. Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, via samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 2025-09-30 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg! Ersättning
