Kock till Topprestaurang Lyktan
Snögaffeln AB / Kockjobb / Malung-Sälen Visa alla kockjobb i Malung-Sälen
2025-09-02
, Vansbro
, Mora
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Snögaffeln AB i Malung-Sälen
Jobba med oss på Restaurang Lyktan, 798 m.ö.h
Vi söker dig som trivs med högt tempo, ordning & reda samt gillar att jobba med vällagad mat från grunden med hög kvalitét. Lyktan är en restaurang på toppen av Hundfjället i Sälen med högt tryck & många gäster från öppning till stängning.
Tjänsten gäller endast dagtid då vi inte har kvällsöppet. Vilket ger tid för vänner & familj. Arbetet är heltid från mitten på december till mitten av april.
Vi erbjuder personalboende, schyssta villkor & fantastiska kollegor.
Låter detta intressant? - Ansök redan idag! Tänk på att tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.Publiceringsdatum2025-09-02Kvalifikationer
Självklart har du några års erfarenhet av kockyrket. I din ansökan vill vi att du berättar varför just du är rätt person för oss. Berättar om din tidigare erfarenhet samt lämnar referenser.
GDPR
Genom din ansökan godkänner du att Snögaffeln AB hanterar dina personuppgifter under rekryteringsperioden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15
E-post: jobb@alienmat.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kockansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Snögaffeln AB
(org.nr 559538-9452), https://www.hundfjalletrestauranger.se/lyktan
Hundfjället (visa karta
)
780 91 SÄLEN Arbetsplats
Restaurang Lyktan Jobbnummer
9488670