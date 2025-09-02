Kock till Topprestaurang Lyktan

Snögaffeln AB / Kockjobb / Malung-Sälen
2025-09-02


Visa alla kockjobb i Malung-Sälen, Vansbro, Mora, Älvdalen, Leksand eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Snögaffeln AB i Malung-Sälen

Jobba med oss på Restaurang Lyktan, 798 m.ö.h
Vi söker dig som trivs med högt tempo, ordning & reda samt gillar att jobba med vällagad mat från grunden med hög kvalitét. Lyktan är en restaurang på toppen av Hundfjället i Sälen med högt tryck & många gäster från öppning till stängning.
Tjänsten gäller endast dagtid då vi inte har kvällsöppet. Vilket ger tid för vänner & familj. Arbetet är heltid från mitten på december till mitten av april.
Vi erbjuder personalboende, schyssta villkor & fantastiska kollegor.
Låter detta intressant? - Ansök redan idag! Tänk på att tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.

Publiceringsdatum
2025-09-02

Kvalifikationer
Självklart har du några års erfarenhet av kockyrket. I din ansökan vill vi att du berättar varför just du är rätt person för oss. Berättar om din tidigare erfarenhet samt lämnar referenser.
GDPR
Genom din ansökan godkänner du att Snögaffeln AB hanterar dina personuppgifter under rekryteringsperioden.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15
E-post: jobb@alienmat.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kockansökan".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Snögaffeln AB (org.nr 559538-9452), https://www.hundfjalletrestauranger.se/lyktan
Hundfjället (visa karta)
780 91  SÄLEN

Arbetsplats
Restaurang Lyktan

Jobbnummer
9488670

Prenumerera på jobb från Snögaffeln AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Snögaffeln AB: