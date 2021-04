Kock till tillagningskök i skolan på centrala Hisingen - Göteborgs kommun - Chefsjobb i Göteborg

Göteborgs kommun / Chefsjobb / Göteborg2021-04-13I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.Bli en av oss!Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 162 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning 2021-04-13Är du kock och vill ha ett roligt omväxlande arbete där du gör skillnad för våra matgäster och miljön? Vi söker nu en ny kollega till Grundskoleförvaltningen, Måltid Skola på centrala Hisingen.Måltid skola består av måltidsbiträden, kockar och köksmästare som har fokus på att gör skillnad varje dag. För oss är det viktigt att vi ser våra matgäster, lyssnar på dem och tillsammans med dem skapar en god skolmeny samt servera måltider i en bra måltidsmiljö. Vi brukar säga att Vi är bra på mycket men kan alltid bli bättre. Vi jobbar ständigt med att utveckla vårt utbud, våra måltider, våra arbetssätt samt att vi har stort fokus på miljön genom att t ex göra medvetna val vid inköp, att dagligen jobba med vårt matsvinn, att spara energi genom smarta arbetssätt och bra vanor.För oss handlar det inte bara om att tillaga och servera måltider utan att vi alltid gör det med hjärtat, att vi har ett intresse för mat och service. Att våra matgäster alltid ska känna att vi gör vårt bästa för dem.Alla medarbetare hos oss är lika viktiga, alla kan och ska våga prova nya saker, ta lärdom av varandra och dela med sig av sina erfarenheter. Teamwork är viktigt hos oss. Känner du att du skulle vilja jobba med oss så sök!Som kock är dina arbetsuppgifter planering och tillagning av skolmåltider, specialkost, salladsbuffé, brödbakning och servering av goda och näringsriktiga måltider. I dina arbetsuppgifter ingår även för- och efterarbete i kök och matsal, disk och svinnhantering. Du kommer att beställa varor och genomföra enhetens egenkontroll.Du ingår i ett team som samarbetar och hjälper varandra med de arbetsuppgifter som finns i ett kök. I köksmiljön förekommer tunga lyft. Du ska ha fokus på hållbarhet och jobba med miljömåltider. För oss i Göteborgs Stad innebär miljömåltider mer vegetariskt på tallriken, minskat matsvinn, inköp av ekologiska och miljöanpassade livsmedel samt anpassning av menyer efter säsong.Du kommer att ha daglig kontakt med våra gäster, elever och pedagoger så vi lägger stor vikt vid att du har ett gott bemötande samt kan väcka deras intresse för maten.Vi arbetar dagligen i olika IT-system med beställning, kommunikation och kostplanering, vi erbjuder utbildning i dessa.Vi söker dig som har utbildning som kock. Du har även goda kunskaper kring livsmedelshantering och livsmedelshygien. Det är meriterande om du har goda kunskaper och arbetserfarenhet av specialkost och vegetarisk matlagning. Det är även meriterande om du har erfarenhet från arbete i storkök samt om du har erfarenhet av inköp.För att kunna administrera beställningar behöver du ha tillräckliga IT- kunskaper.Eftersom du dagligen möter våra gäster, har kontakt med skolan, leverantörer och andra samarbetspartner och administrerar beställningar behöver du ha goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.Då arbete i kök innebär ett varierat arbetstempo har du lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt samt se möjligheter i förändringar.Du har förmåga att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag. Du har även förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom intresse och förståelse för andra bidrar du till en god arbetsmiljö. Du tar ansvar för din del i helheten.Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och du anstränger dig för att hitta och genomföra lösningar. Vidare är du mån om att ha bra dialog med uppdragsgivare och matgäster. Du är balanserad, positiv och lyhörd i ditt kundbemötande.ÖVRIGTI denna rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Det innebär att du inte ska bifoga ett personligt brev.Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg.