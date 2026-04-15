Kock till Tibro kommun
Vill du vara med och skapa matglädje varje dag? Vi söker dig som har ett stort intresse för matlagning, trivs i team och bidrar med engagemang och en god laganda. Kanske du är vår nästa kollega!
Nu söker vi en kock till måltidsavdelningen i Tibro kommun. Här får du möjlighet att göra skillnad i människors vardag genom att laga god och näringsrik mat. Låter det som något för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Måltidsavdelningen är en del av Samhällsbyggnadsförvaltningen och består av 14 tillagningskök där vi varje dag lagar mat från grunden till barn, elever och äldre inom skola, förskola och äldreomsorg - fördelat på fyra skolkök, sju förskolekök och tre kök inom äldreomsorgen.
Tibro kommun är Tibros största arbetsgivare och erbjuder invånarna en mycket uppskattad kommunal service. Med ledorden tillsammans, hållbart och nära strävar vi efter att forma ett hållbart samhälle socialt, ekonomiskt och klimatmässigt. Med engagemang, omtanke, samverkan och handlingskraft löser vi framtidens utmaningar och skapar mervärden tillsammans!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-15
Att arbeta som kock inom måltidsavdelningen innebär att du får vara med och skapa matglädje varje dag. Du förbereder, tillagar och serverar näringsrika och vällagade måltider med omsorg, både till elever i skola och förskola samt till äldre inom äldreomsorgen. I tjänsten ingår även tillagning av specialkost och andra varierande uppgifter som förekommer i ett aktivt kök.
Du kommer främst att vara placerad på Fågelviksskolan, kommunens högstadieskola, men vid behov kan du även få möjlighet att bidra i något av våra andra kök vilket ger variation och en bred inblick i vår verksamhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg i din profession och tar egna initiativ. Du har minst tre års erfarenhet som kock, gärna från skolkök eller äldreomsorg, och har dokumenterad kunskap eller utbildning inom specialkost samt livsmedelshygien.
Du har ett positivt och professionellt förhållningssätt och trivs med att samarbeta med kollegor, samtidigt som du kan organisera ditt eget arbete på ett självständigt och strukturerat sätt. Goda datorkunskaper är meriterande.
Inför anställning inom vår verksamhet behöver utdrag ur belastningsregistret att uppvisas samt dokumentation som styrker att du får arbeta på svensk arbetsmarknad. Exempelvis intyg om medborgarskap i Sverige/EU/EES (exempelvis pass), intyg om uppehållstillstånd eller intyg om arbetstillstånd för att få arbeta i Sverige.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Tibro kommun har valt rekryteringskanal och tackar därför vänligen men bestämt nej till att bli kontaktad av rekryteringsföretag.
Livet i Skaraborg är en webbplats som visar möjligheterna som finns i Skaraborg. På https://www.livetiskaraborg.se/kommuner/tibro
kan du läsa mer om fritidsaktiviteter, boende och mycket annat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319461". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tibro kommun
(org.nr 212000-1660), http://www.tibro.se
543 80 TIBRO Arbetsplats
Samhällsbyggnad, Tibro kommun Kontakt
Enhetschef
Fredrik Mowitz-Shala fredrik.mowitz-shala@tibro.se 0504-18584 Jobbnummer
9856400