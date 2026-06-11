Kock till The Fishery
The Swedish Fishery & Co AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-06-11
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The Fishery under ledning av Malin Söderström och Carl Ullsten är en modern, nytänkande restaurang i ett öppet restauranglandskap, Teatern i Ringens Köpcentrum i Skanstull. I teatern finns det 9st andra aktörer t ex Marco Badoune, Adam och Albin och Sayan Isaksson. Alla har en tydlig egen inriktning och vår är mat från havet. Vi serverar många gäster i rask takt från vårt lilla kök med mat lagad på riktitgt. Köket är helt öppet och alla anställda möter gästerna. Vi är ett litet men sammansvetsat gäng som jobbar med positivitet, noggrannhet och effektivitet som ledord. Menyn är kort men med stor bredd. Några exempel är vår Krispiga fisk, Fishtaco och Sallad på varmrökt lax. När det kommer till dryck har vi valt att fokusera på framför allt mousserande så som Cava, Prosecco och Champagne.
Vår enhet på Brunkebergstorg är baserad på samma koncept som i Teatern men där har vi en egen lokal. Menyn och serveringsättet är uppbyggt på samma sätt. Vi söker glada, positiva och ambitiösa kockar som vill fortsätta utveckla ett lyckat koncept vidare tillsammans med oss. Du gillar att jobba mot uppsatta mål och säkerställa hög kvalité. Du har lätt att arbeta i team, bra ordningssinne, älskar ett rent kök, gillar att möta gäster då vi arbetar i ett öppet kök. Tjänsten innefattar sedvanliga arbetsuppgifter i ett restaurangkök. Möta gästen i vårt öppna kök. Beställningar, arbeta mot våra uppställda mål, sörja för en god arbetsmiljö och teamkänsla. Arbetstiderna varierar och innefattar kvällar, helger och helgdagar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11
E-post: jobba@thefisheryfarm.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The Swedish Fishery & Co AB
(org.nr 559158-8909), https://www.thefishery.se
Brunkebergstorg 14 (visa karta
)
111 51 STOCKHOLM Kontakt
Jason Wall jason.wall@thefisheryfarm.se Jobbnummer
9959891