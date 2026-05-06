Kock till thailändsk restaurang Asian House

Asian House söker nu en erfaren kocksom kan laga thailändsk mat till vår restaurang på Alnö (Sundsvall). Erfarenhet av att laga sushi är meriterande.
Vi är en liten verksamhet där kvalitet, samarbete och service står i fokus. Du blir en viktig del av vårt team, och eftersom vi arbetar i ett litet arbetslag (1-2 personer per skift) kommer arbetsuppgifterna att vara varierande.

Dina arbetsuppgifter
Laga thailändsk mat
Förberedelser
Städning och disk
Servering och kundkontakt
Övriga uppgifter som förekommer i restaurangdrift

Kvalifikationer
Minst 2 års erfarenhet av att laga thailändsk mat (krav)
Erfarenhet av att laga sushi är meriterande
God förmåga att kommunicera på svenska
Du är självgående, ansvarstagande och trivs i ett mindre arbetslag

Anställning & arbetstider
Heltid, tillsvidareanställning
Arbetstider: cirka 11:30-19:30, onsdag till söndag
Lön enligt överenskommelse
Tillträde enligt överenskommelse

Om företaget
Asian House erbjuder genuin thailändsk mat i en familjär miljö. Vi är stolta över att leverera god kvalitet och en trevlig upplevelse till våra gäster varje dag.

Så ansöker du
Skicka din ansökan till: info@momentaint.com
Viktigt! Märk mejlet med "Kock" i ämnesraden.
Vi vill att du:
skriver några rader om dig själv
bifogar CV

Urval sker löpande - vi ser fram emot att höra från dig

