Kock till Teaterbaren på Kulturhuset
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2026-07-20
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Teaterbaren är belägen i Stockholms Kulturhus vid Sergels Torg och har öppet alla dagar i veckan. Restaurangen har cirka 400 sittplatser och erbjuder lunchservering, café och bar, samt à la carte vid pausservering i samband med föreställningar och andra arrangemang på Stockholms Stadsteater. Vi driver även festvånings- och beställningsverksamhet.
Som kock hos oss blir du en viktig del av vårt köksteam. Tillsammans med köksmästaren och dina kollegor ansvarar du för tillagning och utveckling av mat till våra olika verksamheter i huset.
Vi är ett glatt och engagerat gäng som trivs i ett högt tempo och som brinner för att utveckla våra produkter utifrån det som händer i huset, på stan och nya trender inom matlagning.
Vi värdesätter att:
• Vi arbetar med miljö och framtid i fokus och är en hållbar restaurang.
• Vi har högt i tak och samarbetar för att tillsammans lösa våra utmaningar.
• Vi uppskattar prestigelöshet, flexibilitet och förmågan att tänka nytt.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Intervjuer sker löpande.
För mer information och frågor är du välkommen att kontakta vår köksmästare Lars Hedin på lars.hedin@gladaanka.se
.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8015312-2108451". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mässrestauranger Aktiebolag
(org.nr 556367-0347), https://foodfamily.teamtailor.com
Sergels Torg 3 (visa karta
)
111 57 STOCKHOLM Arbetsplats
Food Family Jobbnummer
10007754