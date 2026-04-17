Kock till Sven Eriksonsgymnasiet
2026-04-17
Välkommen till Bildningsstaden Borås! Hos oss får du ett meningsfullt, roligt och utvecklande arbete.
Vi har stort fokus på kollegialt professionellt lärande där vi tillsammans arbetar för att göra en bra skola bättre. När du börjar hos oss får du en noggrann introduktion och stöd från din chef och olika tillhörande professioner för att du ska känna dig trygg i ditt arbete. Är du nyexaminerad lärare får du även tillgång till en mentor.
Jobba i gymnasieskolan - boras.sePubliceringsdatum2026-04-17Dina arbetsuppgifter
Som kock ansvarar du tillsammans med köksmästare och övrig kökspersonal för att planera, förbereda och tillaga näringsriktiga och välsmakande måltider. Du kommer även att bidra till menyplanering, specialkosthantering, beställningar av varor samt arbeta med egenkontroll och hygienrutiner. Arbete i vårt café kan förekomma.
Om verksamheten
Sven Eriksonsgymnasiet är en modern skola i centrala Borås med cirka 1350 elever och 145 medarbetare. Vi erbjuder ett brett utbud av program, från Teknikprogrammet och International Baccalaureate till idrottsutbildningar och introduktionsprogram. Skolan har även en omfattande stödverksamhet för elever inom autismspektrum. Våra värdeord är: Bildning och gemenskap - Tradition och framtid
Vår serviceorganisation omfattar kök, lokalvård, vaktmästeri, IT och administration. Vi har ett tillagningskök där cirka 1000 portioner lunch tillagas varje dag. Här arbetar köksmästare, kockar och måltidspersonal tillsammans i ett nära samarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning som kock eller motsvarande erfarenhet från arbete i restaurang eller storkök. Du har goda kunskaper om livsmedelshygien och specialkost. Som person är du ansvarstagande, strukturerad och har en positiv inställning. Du är serviceinriktad och trivs med att samarbeta i team. Goda färdigheter i muntlig och skriftlig kommunikation inom det svenska språket är en grundförutsättning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via knappen Sök jobbet nedan.
Om du har skyddade personuppgifter, ska du inte skicka in din ansökan här. Kontakta istället rekryterande chef. Kontaktuppgifter finns i annonsen. Ange inte heller referenser med skyddad identitet.
Observera att ansökningar blir allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Övrig information
Om du blir aktuell för denna tjänst krävs uppvisande av registerutdrag, du begär utdraget från polismyndighetens hemsida. Utdraget behöver vara daterat efter 2026-03-01.
Fackliga företrädare når du via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övertygelse är att alla elever vill och kan lära.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "25:2026:039". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
501 80 BORÅS Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Enhetschef, stöd och service
David Reinholdsson david.reinholdsson@boras.se 033-35 59 12
