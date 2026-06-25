Kock till Stödboendet Ljungbacken
Stockholms kommun / Kockjobb / Österåker Visa alla kockjobb i Österåker
2026-06-25
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Socialförvaltningen i Stockholms stad har en övergripande och samordnande roll för socialtjänstens individ och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Här skapas goda förutsättningar för att möta invånare i behov av socialtjänstens stöd. I nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna bidrar vi till en modern, digital, rättssäker, likställd och kunskapsbaserad socialtjänst och vi har ett starkt utvecklingsfokus. Inom förvaltningen erbjuds ett stort utbud av stödinsatser till stadens invånare och utbudet förändras utifrån stockholmarnas behov och stadsdelsförvaltningarnas önskemål. Arbetet sker ofta i nära samverkan med andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Socialförvaltningen ansvarar också för stadens serverings- och tobakstillstånd och utför tillsyn.
Kock till Stödboendet Ljungbacken
Välkommen till oss
Vi söker en engagerad och passionerad kock som vill vara med och skapa goda måltidsupplevelser för våra brukare på Stödboendet Ljungbacken.
Ljungbacken är ett nyktert och drogfritt stödboende i Åkersberga som är bemannat dygnet runt. Verksamheten består av tre byggnader med en stor trädgård och närhet till natur och rekreation. Goda kommunikationer finns med busshållplats endast cirka 100 meter från boendet.
Ljungbacken är en del av Boendeenheten och har som uppdrag att stödja individers väg ur hemlöshet. Våra brukare är kvinnor och män som på grund av hemlöshet, skadligt bruk, psykisk ohälsa eller andra sociala svårigheter behöver stöd och hjälp i vardagen. Verksamheten har 26 platser.Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
På Ljungbacken finns ett eget kök där större delen av all mat tillagas från grunden. Köket ansvarar lunch och middag samt fika på eftermiddagar och kvällar.
Som kock hos oss arbetar du måndag–fredag kl. 08.30–17.30 och ansvarar för:
Planering och tillagning av lunch och middag.
Beställning av livsmedel och övriga varor till köket.
Tillagning av näringsrika, varierade och välsmakande måltider.
Hantering av specialkost utifrån individuella behov.
Städning och skötsel av köket enligt gällande rutiner.
Egenkontroller och dokumentation enligt livsmedelslagstiftning och gällande riktlinjer.
Vi söker dig som älskar att laga mat och som ser måltiden som en viktig del av människors välmående. Du arbetar självständigt, strukturerat och har god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete.
Du har en god samarbetsförmåga, är lyhörd i mötet med andra människor och trivs med att samverka med olika yrkesgrupper inom verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Kockutbildning.
Aktuell erfarenhet av arbete i storkök.
Erfarenhet och kompetens av att tillaga näringsrika och varierade måltider samt specialkost.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Meriterande
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att möta personer med skadligt bruk och/eller psykisk ohälsa på ett respektfullt och värdigt sätt.
Erfarenhet från arbete inom vård, omsorg eller social verksamhet.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är ansvarstagande, serviceinriktad och har ett genuint intresse för matlagning. Du bidrar till en positiv arbetsmiljö och ser värdet i att skapa måltider som ger både näring och matglädje.
Eftersom arbetet innebär dagliga möten med människor i utsatta livssituationer är det viktigt att du har ett respektfullt bemötande, förståelse för olika livsvillkor och ett lågaffektivt förhållningssätt. Du möter varje individ med lyhördhet, värdighet och respekt.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Össebyvägen 46 (visa karta
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184 33 ÅKERSBERGA Arbetsplats
Stockholms stad, Socialförvaltningen, Område boende vuxna, Ljungbacken Kontakt
Gisela Norrman, Kommunal gisela.norrman@stockholm.se 08-50825188 Jobbnummer
9978753