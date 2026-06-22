Kock till STF Abisko - tillsvidareanställning

Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag / Kockjobb / Kiruna
2026-06-22


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Svenska Turistföreningen driver nio fjällstationer
Nu söker vi en engagerad kock till restaurangen på Abisko turiststation, som tycker om att bjuda på sig själv och vill leverera gästservice i världsklass. Startdatum enligt överenskommelse. Läs mer om anläggningarna här.
Livet på en fjällstation är varierande, spännande och lärorikt - precis som en dag på fjället kan vara. Förutom boende, mat och naturupplevelser bygger vår verksamhet på möten mellan människor. I mötet med våra gäster skapar vi minnen, levererar kunskap och bjuder på upplevelser utöver det vanliga.
Restaurangbesöket är en stor del av vistelsen hos oss, och för oss är det viktigt att erbjuda vällagad mat gjord på bra råvaror med ett gott värdskap. Som kock är du en del i att varje gäst får en minnesvärd helhetsupplevelse. Vilt, ekologiskt och närproducerat är viktiga val för oss. Våra värdeord omtänksam, nyfiken, äkta, professionell och engagerad genomsyrar hela vår organisation och vårt arbetssätt.
Vad innebär rollen som kock?
Planera, förbereda och tillaga mat

Presentera maten på ett tilltalande sätt

Eventuellt stötta upp fjällstationen i andra uppgifter

Vi arbetar ofta i små arbetsgrupper där flexibilitet och initiativförmåga är viktiga. Tjänsterna är mångsidiga och innehåller flera arbetsområden.
Vem är du?
Har erfarenhet av kock-yrket och grundläggande kunskaper inom livsmedelssäkerhet, egenkontroll och HACCP

Har ett brinnande intresse för matlagning

Lagspelare som vill vara en del av ett härligt team

Ansvarstagande och mån om att bidra till helhetsupplevelsen för våra gäster

Goda kunskaper inom svenska och/eller engelska

Du behöver vara bra på att samarbeta och uppskatta att bo kollektivt, då vi både bor och arbetar tillsammans

Vad du kan förvänta dig som arbetstagare
Anställningsform: Tillsvidareanställning

Tjänstegrad 85-100%

Månadslön enligt kollektivavtal: Visita/HRFs Gröna Riksavtalet och Turistsupplementet

Arbetsschema följer verksamhetens behov och innebär arbete såväl vardagar som helger, dagtid som kvällstid

Kostavdrag enligt kollektivavtal, regleras av Skatteverket

Vad erbjuder vi?
Personalboende mot hyresavdrag, tillsammans med kollegor på fjällstationen

Interna utbildningar relevanta för din tjänst t.ex. hållbarhet & värdskap

En fritid med fjället precis utanför dörren

Utvecklingsmöjligheter inom STF

Minnen för livet och erfarenhet från besöksnäringen

Rekrytering sker löpande - skicka in din ansökan så snart som möjligt! Ingen AI, bara människor – engagerad personal sköter hela rekryteringsprocessen.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-19
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7806692-2063843".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag (org.nr 556415-4259), https://svenskaturistforeningen-1692264274.teamtailor.com
STF Abisko Turiststation (visa karta)
981 07  ABISKO

Arbetsplats
Svenska Turistföreningen

Jobbnummer
9972700

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