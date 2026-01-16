Kock till Söderströmsgårdens äldreboende
Ekerö kommun / Kockjobb / Ekerö Visa alla kockjobb i Ekerö
2026-01-16
, Botkyrka
, Salem
, Södertälje
, Huddinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ekerö kommun i Ekerö
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi har bestämt oss! Vi ska bli en kommun i framkant - och har allt som krävs för att lyckas. Korta beslutsvägar, samarbete över verksamhetsgränser och viljan att våga mer. Våra höga ambitioner ger dig med eget driv möjligheter att växa och skapa positiv förändring för medborgarna. Som medarbetare i Ekerö kommun får du en värdefull roll i vår unika övärld - och vi ser fram emot din ansökan.
Matproduktion ingår i Barn- och utbildningsförvaltningen och består av 28 köksenheter i Ekerö kommuns skolor, förskolor och äldreboenden. Vi har totalt 80 anställda inom Matproduktion, som leds centralt av kostchef och biträdande kostchef.Jobba i Ekerö kommunPubliceringsdatum2026-01-16Dina arbetsuppgifter
Vi tror på dig och din förmåga - därför ger vi dig stort utrymme i din roll. Många som jobbar hos oss uppskattar förtroendet och ansvaret de får i vår kommun, eftersom det bidrar till mycket lärande och utveckling i vardagen. För att lyckas är du trygg i dig själv, ditt yrke och har förmågan att både ta för dig - och sätta gränser.
Om du vill jobba med matglädje och service - är det här jobbet för dig!
Vi söker dig som planerar och organiserar ditt arbete på ett sådant sätt att kärleken till hantverket märks för matgästen. Som kock erbjuds du ett varierande arbete i ett team där alla hjälps åt med samtliga arbetsuppgifter i köket. För att kunna laga goda och säkra måltider till våra matgäster behöver du vara skicklig och noggrann i ditt arbete. I kökets vardag har du olika kontakter med kollegor och matgäster så det är viktigt att du kan kommunicera väl på svenska.
Du är lyhörd för vad era matgäster tycker om och ser fram emot att arbeta tillsammans med kökschef när det gäller att utveckla måltidsupplevelsen.
Tjänsten är heltid med arbete dagtid och varannan helg.
I köket lagas lunch och middag till ca 85 boende samt matlådor för upphämtning av hemtjänsten.
Du ska kunna arbeta efter fastställda mål, riktlinjer och ekonomiska ramar. Som anställd hos oss vill vi att du ska vara en god representant för Ekerö kommun och kan relatera till kommunens gemensamma värdegrund; engagemang, kommunikation och professionalitet.Kvalifikationer
För att du ska lyckas med uppdraget ska du:
• Du har gymnasieskolans kockutbildning, en relevant lärlingsutbildning eller annan kompetens som vi bedömer likvärdig.
• Du behöver ha goda förkunskaper om olika tillagningstekniker och förekommande matallergier.
• Du är självgående och kvalitetsmedveten i ditt arbete.
• Måltider är en viktig del av våra boendes vardag, samarbetet mellan kök och övriga professioner är grunden för verksamheten varför vi lägger stor vikt vid din sociala och kommunikativa förmåga.
• Eftersom du hanterar allergier, recept och innehållsförteckningar krävs goda kunskaper i svenska.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tillträde: 1 mars eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, dagtid, arbete varannan helg
Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas
Så tar du dig till Ekerö kommun
Om Ekerö kommun
Vi är en mängd olika verksamheter som tillsammans skapar en unik kommun - där vi alla hjälps åt över enhets- och verksamhetsgränser.
Vi lever vår värdegrund som innebär ett stort engagemang, god kommunikation med öppen dialog och ett professionellt förhållningssätt. Som en mindre kommun i stockholmsregionen kan vi både erbjuda närhet till varandra och en ambitiös utvecklingsresa. För att bli en kommun i framkant behöver vi fylla på med nya perspektiv, och vi hoppas att du vill vara med och bidra med dina.
Ekerö kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och strävar efter ett tydligt fokus på hållbarhet. Under förutsättning att verksamhetens möjlighet att uppfylla sina mål kvarstår, har kommunen en positiv inställning till distansarbete när så är möjligt.
Vi erbjuder t.ex. friskvårdsbidrag, löneväxling till pension, växling av semesterdagstillägg till lediga dagar och rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess ber vi dig att skicka in ansökan digitalt, och inte via e-post eller post.
Vi har redan tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och vill inte ha kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ekerö kommun
(org.nr 212000-0050), http://www.ekero.se/ Jobbnummer
9687280