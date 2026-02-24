Kock till slottsgården
Slottsgården är ett familjeägt hotell med hjärta, beläget i hjärtat av historiska Vadstena. Granne med Vadstena Slott. Boutiquehotell med 22 hotellrum, restaurang med sharingkoncept.
Kock till Slottsgården - Boutiquehotell & Restaurang i Vadstena
Vill du arbeta i en kreativ miljö där säsongens råvaror, omtanke och genuina smakupplevelser står i centrum?
Slottsgården - ett charmigt boutiquehotell och systerhotell till Vadstena Klosterhotel - söker nu en kock till vårt köksteam inför kommande säsong.
Om Slottsgården
Slottsgården erbjuder 22 personligt inredda rum och en restaurang där matglädje och moderna influenser möter det historiska Vadstena. Vår meny bygger på säsongens råvaror och serveras i en varm och inbjudande miljö med både matsal och populär uteservering under sommarhalvåret.
Här arbetar vi nära gästen och värdesätter kvalitet, struktur och laganda - varje dag.
Om rollen
Som kock hos oss ingår du i ett mindre men sammansvetsat köksteam där du har stora möjligheter att påverka menyer, smaker och upplevelser. Du arbetar med både lunch- och kvällsservice samt förberedelser inför konferenser, event och À la carte.
Vi söker dig som trivs med variation, gillar att ta ansvar och som vill bidra till en kökskultur där kvalitet och omtanke står i fokus.Publiceringsdatum2026-02-24Arbetsuppgifter
Tillaga och presentera mat med fokus på kvalitet och smak
Förbereda mise en place för service
Hantera råvaror enligt hygien- och säkerhetsrutiner
Bidra i menyarbete och säsongsanpassning
Arbeta nära serveringen för att säkerställa bästa gästupplevelse
Hålla ordning och reda i köket samt följa egenkontroll
Vi söker dig som
Har erfarenhet som kock inom À la carte, gärna från hotell- eller bistroverksamhet
Har ett genuint matintresse och förståelse för smak och säsong
Är positiv, samarbetsvillig och trivs i team
Är strukturerad och ansvarsfull
Har förmåga att hålla tempo och kvalitet även under intensiva perioder
Vi erbjuder
En kreativ och familjär arbetsplats i historisk miljö
Stora möjligheter att påverka menyer och utveckla verksamheten
Ett engagerat team med god stämning och korta beslutsvägar
En säsong med variation och möjlighet till fortsättning efter sommaren
Personalaktiviteter och nära samarbete med Vadstena Klosterhotel Ersättning
