2026-02-24


Slottsgården är ett familjeägt hotell med hjärta, beläget i hjärtat av historiska Vadstena. Granne med Vadstena Slott. Boutiquehotell med 22 hotellrum, restaurang med sharingkoncept.

Kock till Slottsgården - Boutiquehotell & Restaurang i Vadstena

Vill du arbeta i en kreativ miljö där säsongens råvaror, omtanke och genuina smakupplevelser står i centrum?
Slottsgården - ett charmigt boutiquehotell och systerhotell till Vadstena Klosterhotel - söker nu en kock till vårt köksteam inför kommande säsong.

Om Slottsgården

Slottsgården erbjuder 22 personligt inredda rum och en restaurang där matglädje och moderna influenser möter det historiska Vadstena. Vår meny bygger på säsongens råvaror och serveras i en varm och inbjudande miljö med både matsal och populär uteservering under sommarhalvåret.

Här arbetar vi nära gästen och värdesätter kvalitet, struktur och laganda - varje dag.

Om rollen

Som kock hos oss ingår du i ett mindre men sammansvetsat köksteam där du har stora möjligheter att påverka menyer, smaker och upplevelser. Du arbetar med både lunch- och kvällsservice samt förberedelser inför konferenser, event och À la carte.

Vi söker dig som trivs med variation, gillar att ta ansvar och som vill bidra till en kökskultur där kvalitet och omtanke står i fokus.

Publiceringsdatum
2026-02-24

Arbetsuppgifter
Tillaga och presentera mat med fokus på kvalitet och smak

Förbereda mise en place för service

Hantera råvaror enligt hygien- och säkerhetsrutiner

Bidra i menyarbete och säsongsanpassning

Arbeta nära serveringen för att säkerställa bästa gästupplevelse

Hålla ordning och reda i köket samt följa egenkontroll

Vi söker dig som

Har erfarenhet som kock inom À la carte, gärna från hotell- eller bistroverksamhet

Har ett genuint matintresse och förståelse för smak och säsong

Är positiv, samarbetsvillig och trivs i team

Är strukturerad och ansvarsfull

Har förmåga att hålla tempo och kvalitet även under intensiva perioder

Vi erbjuder

En kreativ och familjär arbetsplats i historisk miljö

Stora möjligheter att påverka menyer och utveckla verksamheten

Ett engagerat team med god stämning och korta beslutsvägar

En säsong med variation och möjlighet till fortsättning efter sommaren

Personalaktiviteter och nära samarbete med Vadstena Klosterhotel

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Vadstena Klosterhotell AB (org.nr 556266-1792)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Slottsgården

Jobbnummer
9760983

